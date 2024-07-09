День финансов: доходы банков, кешбэк на украинские товары, соглашение с ЕС на 5 млрд евро — Finance.ua

День финансов: доходы банков, кешбэк на украинские товары, соглашение с ЕС на 5 млрд евро Сегодня 17:50

Во вторник, 9 июля, правительство одобрило законопроект о кешбэке и пообещало полностью отстроить «Охматдет».

Кешбэк на украинские товары. Кабинет Министров Кабинет Министров утвердил проект закона, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, касающиеся реализации программы кешбэка. Изменения предполагают, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включаются доходы в виде средств, полученных в рамках реализации экспериментального проекта «Сделано в Украине».

Доходы банков. Как Как сообщил Опендатабот, за 5 месяцев 2024 года 63 украинских банка получили почти 68 млрд грн прибыли после налогообложения. Это уже на четверть больше по сравнению с соответствующим периодом в прошлом. Всего только 7 из 63 банков получили убытки в этом году.

Вклады украинцев. По По данным Национального банка, на 1 июня физические лица держали 1 трлн 124 млрд гривен вкладов в банках. Больше всего средств украинцы держат в ПриватБанке — 405,7 млрд гривен и Ощадбанке — 192,7 млрд гривен.

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«Охматдет» полностью отстроят. Во время ракетной атаки на Киев 8 июля российские оккупанты повредили детскую больницу «Охматдет». Сегодня правительство Во время ракетной атаки на Киев 8 июля российские оккупанты повредили детскую больницу «Охматдет». Сегодня правительство направило на первоочередные восстановительные работы 100 млн грн, пообещав полностью отстроить больницу. Кроме того, каждой семье с детьми, пострадавшей от российской атаки на больницу, будет выделена помощь в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.

Как сообщили в ДТЭК, в результате атаки на территории «Охматдета» были разрушены две подстанции. Энергетики подключили больницу к мобильным трансформаторам.

Также энергетики отменили «день без отключений» для областей Украины из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме и роста потребления из-за жары.

Соглашение с ЕС на 5 млрд евро. Украина Украина подписала финансовое соглашение с Европейским Союзом, регулирующее получение грантовой помощи в рамках Ukraine Facility в размере €5,27 млрд в течение следующих четырех лет. Это последняя сделка, которая необходима для того, чтобы полностью запустилась программа Ukraine Facility.

Работа в ІТ. Аналитика djinni Аналитика djinni свидетельствует , что апрель был самым успешным месяцем за год по количеству наймов и вакансий, а июнь — самым плохим. Категория Маркетинг — все еще лидер по количеству опубликованных вакансий.

В то же время, по данным Work.ua, в июне соискатели обновили или создали 303 649 резюме, что практически не отличается от показателей мая. Самая высокая конкуренция соискателей все еще идет за удаленные должности.

Наиболее ощутимо увеличилось число соискателей в категориях, для которых лето — пик сезона или подходящее время для смены работы.

Со своей стороны эксперты robota.ua создали подборку интересных удаленных вакансий июля.

Минобороны будет сотрудничать с ICEYE. Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины подписало меморандум с финской компанией ICEYE для углубления сотрудничества в сфере космической разведки. Соглашение с ICEYE направлено на укрепление взаимодействия в сфере дистанционного зондирования Земли, что важно для национальной безопасности и обороны Украины.

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