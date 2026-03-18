День финансов: дедлайн МВФ, расходы украинцев, 10 профессий, утративших актуальность Сегодня 17:38

В среду, 18 марта, стало известно, сколько денег тратят украинцы на товары первой необходимости, Украина получит 120 млн евро на жилье и развитие малого бизнеса.

120 млн евро на жилье и развитие малого бизнеса

Банк развития Совета Европы (БРСЕ) принял новые решения , касающиеся поддержки Украины. Речь идет о дополнительных средствах на восстановление жилья для пострадавших от войны и отдельной программе финансирования малого бизнеса.

В условиях полномасштабной войны гранты стали одним из ключевых инструментов поддержки экономики Украины. На данный момент в рамках политики развития украинских производителей «Сделано в Украине» подались 154 предпринимателя.

Дедлайн МВФ

Новости о требовании МВФ повысить налоги в Украине до конца марта вызвали активную дискуссию среди политиков. В парламенте уверяют: конкретных решений или законопроектов пока нет, а разговоры о повышении налогов — преждевременны.

Также МВФ назвал три большие проблемы в Украине.

Курс доллара в банках и обменниках

В украинских банках в ближайшие дни ожидают заметных изменений курса наличного доллара. До конца недели (до 22 марта) он может колебаться в пределах 43,5−44,5 грн. Такой прогноз дает банкир Тарас Лесовой.

Иван Ус. Наличный курс гривни в Украине демонстрирует признаки укрепления, что стоит за новой тенденцией и надолго ли, рассказал кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследованийИван Ус.

Сколько денег тратят украинцы

Как сообщается в результатах исследования компании Deloitte Ukraine, украинцы тратят на базовые нужды гораздо больше, чем европейцы. Весь свой месячный бюджет расходуют на товары и услуги первой необходимости, что составляет 84% расходов.

Кстати, в феврале вкладчики обанкротившихся банков получили возмещение на 1,8 млн грн.

10 профессий, утративших актуальность

10 профессий, которые мы еще успели застать, но уже можем вспоминать с ностальгией.

Польша в ТОП-20 крупнейших экономик мира

Сейчас экономика Польши опередила Швейцарию и стала 20-й по величине в мире с годовым объемом производства более 1 триллиона долларов. За 35 лет ВВП Польши на душу населения вырос до 55 340 долларов в 2025 году, или 85% от среднего показателя по ЕС.

