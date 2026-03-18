День финансов: дедлайн МВФ, расходы украинцев, 10 профессий, утративших актуальность
В среду, 18 марта, стало известно, сколько денег тратят украинцы на товары первой необходимости, Украина получит 120 млн евро на жилье и развитие малого бизнеса.
☝️ Прежде чем перейти к новостям, минутку вашего внимания. Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей.
120 млн евро на жилье и развитие малого бизнеса
Банк развития Совета Европы (БРСЕ) принял новые решения, касающиеся поддержки Украины. Речь идет о дополнительных средствах на восстановление жилья для пострадавших от войны и отдельной программе финансирования малого бизнеса.
В условиях полномасштабной войны гранты стали одним из ключевых инструментов поддержки экономики Украины. На данный момент в рамках политики развития украинских производителей «Сделано в Украине» подались 154 предпринимателя.
📈Кстати, несмотря на рост интереса к ОВГЗ, значительная часть украинцев до сих пор не использует этот инструмент из-за нехватки знаний.
Академия Минфин создала онлайн-курс «Инвестирование в ОВГЗ». Он объяснит, как работают государственные облигации и как зарабатывать на них.
Дедлайн МВФ
Новости о требовании МВФ повысить налоги в Украине до конца марта вызвали активную дискуссию среди политиков. В парламенте уверяют: конкретных решений или законопроектов пока нет, а разговоры о повышении налогов — преждевременны.
Также МВФ назвал три большие проблемы в Украине.
🤔Finance.ua проанализировал состояние военно-промышленного комплекса (ВПК). Мы также оценили экономический эффект для бюджета, развития технологий и возможности экспорта.
🧐Экспорт вооружений — зачем это Украине и сколько денег может принести
Курс доллара в банках и обменниках
В украинских банках в ближайшие дни ожидают заметных изменений курса наличного доллара. До конца недели (до 22 марта) он может колебаться в пределах 43,5−44,5 грн. Такой прогноз дает банкир Тарас Лесовой.
Наличный курс гривни в Украине демонстрирует признаки укрепления, что стоит за новой тенденцией и надолго ли, рассказал кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.
Сколько денег тратят украинцы
Как сообщается в результатах исследования компании Deloitte Ukraine, украинцы тратят на базовые нужды гораздо больше, чем европейцы. Весь свой месячный бюджет расходуют на товары и услуги первой необходимости, что составляет 84% расходов.
Кстати, в феврале вкладчики обанкротившихся банков получили возмещение на 1,8 млн грн.
10 профессий, утративших актуальность
Изменения на рынке труда происходят быстрее, чем кажется: вчера эти профессии были привычными, а сегодня почти исчезли. Work.ua назвал 10 профессий, которые мы еще успели застать, но уже можем вспоминать с ностальгией.
Польша в ТОП-20 крупнейших экономик мира
Сейчас экономика Польши опередила Швейцарию и стала 20-й по величине в мире с годовым объемом производства более 1 триллиона долларов. За 35 лет ВВП Польши на душу населения вырос до 55 340 долларов в 2025 году, или 85% от среднего показателя по ЕС.
