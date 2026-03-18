0 800 307 555
У лютому вкладники збанкрутілих банків отримали відшкодування на 1,8 млн грн

ФГВФО виплачує відшкодування вкладникам банків, що ліквідуються
ФГВФО виплачує відшкодування вкладникам банків, що ліквідуються
За лютий 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 1,8 млн грн гарантованого відшкодування.
Про це свідчать дані ФГВФО.

Які виплати отримали вкладники банків-банкрутів

  • ПАТ «ВіЕйБі Банк» — 0,1 тис. грн;
  • ПАТ «КБ «Надра» — 2,2 тис. грн;
  • АТ «Енергобанк» — 24 тис. грн;
  • АТ «Банк «Київська Русь» — 0,03 тис. грн;
  • АТ «ВТБ Банк» — 18,5 тис. грн;
  • АТ «МР Банк» — 224,7 тис. грн;
  • АТ «Мегабанк» — 427,2 тис. грн;
  • АТ «Банк Січ» — 215,7 тис. грн;
  • АТ «Банк Форвард» — 760,3 тис. грн;
  • АТ «Айбокс Банк» — 106,1 тис. грн;
  • АТ «АКБ «Конкорд» — 5,1 тис. грн;
  • АТ «Укрбудінвестбанк» — 0,7 тис. грн;
  • АТ «РВС Банк» — 20 тис. грн.
Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 105,1 млрд грн. Відшкодування отримали понад 2 млн вкладників.
За час повномасштабної війни Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн гарантованого відшкодування.
Зазначимо, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 28 лютого січня 2026 року кошти Фонду складали 54,3 млрд грн.
Також варто нагадати, що з 13 квітня 2022 року на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100%-а гарантія за вкладами, яка поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП. Нагадуємо, що гарантовані виплати можна отримати через мобільний застосунок «Дія» у кілька кліків.
За матеріалами:
Finance.ua
ФГВФОБанки України
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Також за темою
