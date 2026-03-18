Україна отримає 120 млн євро на житло та розвиток малого бізнесу Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

Кошти спрямують на виплату компенсацій за житло та підтримку бізнесу

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) ухвалив нові рішення щодо підтримки України. Йдеться про додаткові кошти на відновлення житла для постраждалих від війни та окрему програму фінансування малого бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

100 млн євро на компенсацію житла

Адміністративна рада БРРЄ погодила виділення ще 100 млн євро для програми HOME. Вона передбачає компенсації українцям, чиє житло було зруйноване внаслідок війни, через механізм житлових сертифікатів.

Попередні етапи програми вже використали 200 млн євро — за ці кошти придбано 3 774 житлові об’єкти, а понад 13 000 людей отримали нове житло. Станом на початок 2026 року подано понад 98 тисяч заявок на компенсацію.

Очікується, що додаткове фінансування дозволить допомогти ще близько 3 000 родин і продовжити програму до 30 червня 2028 року.

20 млн євро на підтримку бізнесу

Окремо банк виділив 20 млн євро на підтримку мікропідприємств і малих фермерських господарств. Програму реалізовуватимуть через Фонд розвитку підприємництва — фінансування надаватимуть через банки та кредитні спілки.

Мета — розширити доступ до кредитів для бізнесів, які постраждали від війни. Йдеться, зокрема, про підтримку підприємців, переселенців, ветеранів, жінок-підприємниць, молоді та малих фермерів.

У межах програми передбачено:

20 млн євро кредиту БРРЄ,

4,6 млн євро гранту ЄС,

230 тис. євро технічної допомоги,

3 млн євро гранту для покриття валютних ризиків.

Очікується, що щонайменше половину коштів спрямують на підтримку вразливих груп, а 30% — на енергоефективні проєкти.

У банку також підтвердили подальшу підтримку України та намір розвивати співпрацю для відновлення економіки й підвищення рівня життя. З моменту приєднання України до БРРЄ у 2023 році вже погоджено понад 670 млн євро фінансування.

