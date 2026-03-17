День финансов: дедлайн МВФ по налогам, обновление трудового законодательства, расширение для бронирования
Во вторник, 17 марта, МВФ установил Украине дедлайн для повышения налогов, Правительство расширяет критерии определения предприятий критически важными.
☝️ Прежде чем перейти к новостям, минутку вашего внимания. Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится по этой ссылке. 😎Это займет всего несколько минут, однако очень нам поможет. Благодарим за доверие! Впереди много интересного.
Дедлайн МВФ для повышения налогов
Международный валютный фонд дал Украине время до конца марта, чтобы выполнить ключевые условия программы финансирования, в частности, принять решение о повышении налогов. В противном случае дальнейшее получение средств может оказаться под угрозой.
Критерии определения предприятий критически важными
Кабмин расширяет критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины. Речь идет о компаниях, выполняющих контракты с командованиями видов или отдельных родов сил ВСУ по перевозке военных грузов, ремонту и др.
Реквизиты для оплаты за газ
Как сообщил «Нафтогаз», обязательно указывайте в назначении платежа номер своего лицевого счета — так платеж быстрее и корректнее зачислится именно на ваш баланс.
⛽ Кстати, цены на топливо в Украине выросли из-за резкого подорожания нефти и нефтепродуктов, которое в свою очередь произошло благодаря началу военных действий США, Израиля и стран Запада против Ирана. Finance.ua проанализировал, чего ждать от рынка нефтепродуктов в Украине, и какие перспективы роста цен.
Рынок горючего: какая ситуация сейчас и чего ждать
Кредиты бизнеса и депозиты населения
В феврале 2026 года банки увеличили объем кредитов на 1,6% или на 19,8 млрд грн, до 1 трлн 233,1 млрд грн. Депозитная база выросла на 0,2%, или на 6,7 млрд грн — до 3 трлн 178,9 млрд грн.
Панельки vs «сталинки»
Самая высокая цена на 1-комн. квартиру по состоянию на 17 марта 2026 года по типу застройки — в домах дореволюционной застройки (до 1918 года) — от 140 тыс. долл. Какая цена в домах других лет застройки — смотрите здесь.
Большие зарплаты и отпуска
Как сообщает Минэкономики, Институт Тони Блэра подготовил Белую книгу по проекту Трудового кодекса Украины. Это шаг к гармонизации с ЕС, формированию более предсказуемого рынка труда и замене правил более четкой и более выполняемой рамкой для работников и работодателей.
В то же время, трудовые книжки в Украине нужно оцифровать. До 10 июня 2026 года украинцам нужно перевести свои бумажные трудовые книжки в электронный формат.
Льгота для пенсионеров
Пенсионеры по возрасту могут пользоваться городским общественным транспортом на основании пенсионного удостоверения, не покупая билет. В настоящее время льготы на проезд пенсионерам в Украине распространяются на городские автобусы, троллейбусы и трамваи.
Страны ЕС, показавшие самый высокий уровень занятости
В четвертом квартале 2025 года в ЕС было занято 198,1 миллиона человек. При этом 12 миллионов человек были безработными. Подробности здесь.
Поделиться новостью
