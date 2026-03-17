День финансов: дедлайн МВФ по налогам, обновление трудового законодательства, расширение для бронирования Сегодня 17:35

Во вторник, 17 марта, МВФ установил Украине дедлайн для повышения налогов, Правительство расширяет критерии определения предприятий критически важными.

Дедлайн МВФ для повышения налогов

Международный валютный фонд дал Украине время до конца марта , чтобы выполнить ключевые условия программы финансирования, в частности, принять решение о повышении налогов. В противном случае дальнейшее получение средств может оказаться под угрозой.

Критерии определения предприятий критически важными

Речь идет о компаниях, выполняющих контракты с командованиями видов или отдельных родов сил ВСУ по перевозке военных грузов, Кабмин расширяет критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.Речь идет о компаниях, выполняющих контракты с командованиями видов или отдельных родов сил ВСУ по перевозке военных грузов, ремонту и др.

Реквизиты для оплаты за газ

Как сообщил «Нафтогаз», обязательно указывайте в назначении платежа номер своего лицевого счета — так платеж быстрее и корректнее зачислится именно на ваш баланс.

⛽ Кстати, цены на топливо в Украине выросли из-за резкого подорожания нефти и нефтепродуктов, которое в свою очередь произошло благодаря началу военных действий США, Израиля и стран Запада против Ирана. Finance.ua проанализировал, чего ждать от рынка нефтепродуктов в Украине, и какие перспективы роста цен.

Кредиты бизнеса и депозиты населения

В феврале 2026 года банки увеличили объем кредитов на 1,6% или на 19,8 млрд грн, до 1 трлн 233,1 млрд грн. Депозитная база выросла на 0,2%, или на 6,7 млрд грн — до 3 трлн 178,9 млрд грн.

Панельки vs «сталинки»

Самая высокая цена на 1-комн. квартиру по состоянию на 17 марта 2026 года по типу застройки — в домах дореволюционной застройки (до 1918 года) — от 140 тыс. долл. Какая цена в домах других лет застройки — смотрите здесь.

Большие зарплаты и отпуска

Как сообщает Минэкономики, Институт Тони Блэра подготовил Белую книгу по проекту Трудового кодекса Украины. Это шаг к гармонизации с ЕС, формированию более предсказуемого рынка труда и замене правил более четкой и более выполняемой рамкой для работников и работодателей.

В то же время, трудовые книжки в Украине нужно оцифровать. До 10 июня 2026 года украинцам нужно перевести свои бумажные трудовые книжки в электронный формат.

Льгота для пенсионеров

Пенсионеры по возрасту могут пользоваться городским общественным транспортом на основании пенсионного удостоверения, не покупая билет. В настоящее время льготы на проезд пенсионерам в Украине распространяются на городские автобусы, троллейбусы и трамваи.

Страны ЕС, показавшие самый высокий уровень занятости

В четвертом квартале 2025 года в ЕС было занято 198,1 миллиона человек. При этом 12 миллионов человек были безработными. Подробности здесь.

