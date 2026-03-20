День финансов: цены на жилье, работа для пенсионеров, законопроект о налоговых изменениях Сегодня 17:33

В пятницу, 20 марта, Минфин опубликовал законопроект о налоговых изменениях и какие налоги украинцы должны заплатить за свою недвижимость.

Налоги за недвижимость

За два месяца, январь-февраль 2026 года, владельцы недвижимости перечислили в местные бюджеты 2,3 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Если у недвижимости есть несколько владельцев, налог уплачивается в зависимости от формы собственности

Перечисление коммунальных счетов

КГГА сообщила , что не начисление киевлянам платы за отопление в платежках за январь связано с тем, что из-за российских атак возникли проблемы с теплоснабжением. Задержка с доставкой платежей в феврале была связана с необходимостью урегулирования процедуры перерасчета в соответствии с новым постановлением Кабмина № 118.

Цены на жилье

Исследование зафиксировало, что в феврале 2026 года по сравнению с февралем 2025 года медианные цены на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке преимущественно выросли.

Какую работу предлагают пенсионерам

Работодатели активно ищут работников на фоне дефицита кадров в Украине. Так, в 2025 году количество вакансий для пенсионеров выросло наполовину. Больше всего вакансий для пенсионеров — в производстве, логистике и сфере услуг.

Неудовлетворенность работой среди украинцев растет уже третий год. Все больше работников задумываются о смене работы, даже если пока остаются на своих местах.

Многие украинцы до сих пор не знают, где и как эффективно искать работу . Для решения этой проблемы действует Единый портал вакансий, объединяющий предложения со всего рынка.

Законопроект о налоговых изменениях

Министерство финансов обнародовало большой налоговый законопроект, предусматривающий комплексные изменения — от НДС для ФЛП до новых правил налогообложения посылок и доходов с цифровых платформ.

iPhone 17e появился в Украине

В Украине уже появился самый доступный смартфон компании — iPhone 17e. Устройство продается в двух модификациях памяти и трех цветах. Все характеристики здесь.

Билеты на поезда в мае

В мае 2026 года билеты на поезда подорожают для некоторых пассажиров. Здесь речь идет о сезонных скидках, которые действуют ежегодно только в период с 1 октября по 15 мая. По истечении этого срока льготы автоматически прекращаются.

А о том, как устроена сфера аферизма и сколько злоумышленники зарабатывают на вашем доверии и как уберечься от самых популярных мошеннических схем

