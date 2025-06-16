День финансов: цены на нефть, 1% кешбэк monobank, более 2 млн ФЛП, индекс борща — Finance.ua

День финансов: цены на нефть, 1% кешбэк monobank, более 2 млн ФЛП, индекс борща
Мировые цены на нефть.
В понедельник нефтяные котировки оставались нестабильными: инвесторы следят за эскалацией конфликта между Израилем и Ираном, которая может задеть весь Ближний Восток и существенно ударить по нефтяному экспорту.
- При этом США не поддерживают снижение ценового потолка на российскую нефть.
1% кешбэк от суммы заработной платы.
monobank предложил компаниям возвращать 1% от суммы всех выплат сотрудникам, включая зарплаты, больничные и стипендии. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
В «Дія» уже выплатили более 47 млн грн.
Украинцы все чаще получаю возмещение по вкладам в обанкротившихся банках через приложение «Дія». Фонд гарантирования вкладов физических лиц напомнил, что услуга действует с октября 2023 года.
- При этом в Нацбанке объяснили, почему не повышали учетную ставку в июне.
- Также НБУ снизил чистые валютные интервенции на прошлой неделе на 8,4%.
Количество ФЛП возросло до более чем 2 млн.
По состоянию на середину июня 2025 года количество ФЛП возросло до 2 171 191: на 70 535 ФЛП по сравнению с маем 2024 года. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
- Также он сообщил, что благодаря антиофшорному закону бюджет уже получил 400 млн грн.
В Украине формируется новый промышленный регион.
Как сообщил глава энергокомитета Рады Андрей Герус, в Украине зарождается новый промышленный регион — в Закарпатской области. Так, открывается большое количество предприятий и строится большая мощность генерации.
Чего ждать от курса на этой неделе.
Вторая неделя июня началась с умеренного «девальвационного» тренда, к середине недели курс зафиксировался на уровне 41,50 гривны/доллар, а с четверга гривна укрепилась. В пятницу тренд на укрепление гривны подтвердился: курс снизился до 41,4880 гривны/доллар. Это свидетельствует о сбалансированном спросе на межбанке и относительной стабильности валютного рынка.
Доллар, евро или крипта: куда инвестировать.
На фоне потрясений, которые привнес в мировую экономику и геополитику Дональд Трамп, украинцы стали более осторожно относиться к доллару. Об этом пишет фиансовый аналитик Алексей Козырев. Самым опасным периодом для гривны пока что можно считать 2026 год.
Индекс борща.
В июне в Украине наблюдается существенный рост цен на мясо, тогда как стоимость молодых овощей и яиц снижается. Об этом идет речь в результатах продуктового мониторинга УКАБ. Индекс борща за месяц снизился на 12%, но в годовом исчислении вырос на 27%, достигнув отметки 196 грн.
Аренда однокомнатной квартиры в Украине.
Аренда жилья в Украине с начала года подорожала, но медленнее, чем общая инфляция. Западные области остаются самыми дорогими.
Украинцы покупают жилье вдвое медленнее.
Украинцы изменили модель покупки недвижимости. Теперь средний срок принятия решения о покупке квартиры вырос до 67 дней — против 21 дня в 2021 году. Об этом пишет группа компаний DIM, основываясь на внутренней CRM-аналитике и анализе рынка за последние четыре года. Это не просто задержка — это изменение модели поведения покупателя, которая уже трансформирует рынок.
«Укрпочта» показала новую марку к 100-летию «Артека».
Почтовый выпуск «Артек 100 лет» представлен марочным листом из 9 марок и художественным конвертом. Детали здесь.
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