В Україні формується новий промисловий регіон — Finance.ua

В Україні формується новий промисловий регіон
Як повідомив голова енергокомітету Ради Андрій Герус, в Україні зароджується новий промисловий регіон — у Закарпатській області.
Так, відкриваються дуже багато підприємств і будується велика потужність генерації, пише Інтерфакс.
«На мою думку, у нас зараз зароджується новий промисловий регіон — Закарпаття. Те, скільки там видано технічних умов на під’єднання підприємств, дійсно вражає. І наскільки я знаю, обленерго адекватно видає ці технічні умови, скарг немає», —.
сказав Герус
У регіоні будується також дуже багато генерації різних типів: СЕС, ВЕС, газова генерація, про що свідчать видані техумови на приєднання потужності до мереж.
«Закарпаття демонструє дуже велику динаміку. Єдине, що не буде такої гігантоманії в радянському стилі, коли три підприємства утворюють цілу область чи місто, але зараз на Закарпатті десятки і десятки невеликих підприємств відкриваються. І за кілька років ми побачимо велику відмінність від того, яким регіон був ще років п’ять тому», — зазначив голова енергокомітету.
Нагадаємо, прямі втрати сільського господарства України внаслідок повномасштабного вторгнення росії та тимчасової окупації територій станом на початок 2025 року склали $11,2 млрд.
Найбільші втрати припадають на:
- сільськогосподарські трактори — близько 30 тис. одиниць;
- комбайни — 2,5 тис.;
- сівалки — 11,0 тис.;
- плуги — 8,7 тис.
Нагадаємо, Мінекономіки втретє затвердило розподіл коштів на компенсацію 25% вартості (без ПДВ) української сільськогосподарської техніки та обладнання.
Поділитися новиною