В Україні формується новий промисловий регіон — Finance.ua

В Україні формується новий промисловий регіон Сьогодні 08:33 — Казна та Політика

В Україні формується новий промисловий регіон

Як повідомив голова енергокомітету Ради Андрій Герус, в Україні зароджується новий промисловий регіон — у Закарпатській області.

Так, відкриваються дуже багато підприємств і будується велика потужність генерації, пише Інтерфакс.

«На мою думку, у нас зараз зароджується новий промисловий регіон — Закарпаття. Те, скільки там видано технічних умов на під’єднання підприємств, дійсно вражає. І наскільки я знаю, обленерго адекватно видає ці технічні умови, скарг немає», —. сказав Герус

У регіоні будується також дуже багато генерації різних типів: СЕС, ВЕС, газова генерація, про що свідчать видані техумови на приєднання потужності до мереж.

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«Закарпаття демонструє дуже велику динаміку. Єдине, що не буде такої гігантоманії в радянському стилі, коли три підприємства утворюють цілу область чи місто, але зараз на Закарпатті десятки і десятки невеликих підприємств відкриваються. І за кілька років ми побачимо велику відмінність від того, яким регіон був ще років п’ять тому», — зазначив голова енергокомітету.

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Нагадаємо, прямі втрати сільського господарства України внаслідок повномасштабного вторгнення росії та тимчасової окупації територій станом на початок 2025 року склали $11,2 млрд.

Найбільші втрати припадають на:

сільськогосподарські трактори — близько 30 тис. одиниць;

комбайни — 2,5 тис.;

сівалки — 11,0 тис.;

плуги — 8,7 тис.

Нагадаємо, Мінекономіки втретє затвердило розподіл коштів на компенсацію 25% вартості (без ПДВ) української сільськогосподарської техніки та обладнання.

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