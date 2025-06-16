НБУ зменшив чисті валютні інтервенції минулого тижня на 8,4% — Finance.ua
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НБУ зменшив чисті валютні інтервенції минулого тижня на 8,4%

Валюта
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НБУ зменшив чисті валютні інтервенції минулого тижня на 8,4%
НБУ зменшив чисті валютні інтервенції минулого тижня на 8,4%
Національний банк України минулого тижня за відсутності купівлі валюти зменшив її продаж на міжбанківському ринку на $53 млн, або на 8,4% - до $585,8 млн.
Про це свідчить статистика на сайті НБУ.
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НБУвперше за два тижні купив валюту на суму $0,50 млн.
Дані свідчать, що весь минулий тиждень сальдо було негативним і коливалося від $11,3 млн у понеділок до $11,6 млн у вівторок, $13,2 млн у середу та $8,5 млн у четвер.
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Офіційний курс гривні

Коливався від 41,4018 грн/$1 на початку тижня, в середу гривня девальвувала до 41,5566/$1, а вже під кінець тижня курс становив 41,4466 грн/$1.
На готівковому ринку курс гривні за результатами тижня фактично не змінився: купівля -приблизно 41,40 грн/$1, а продаж — близько 41,45 грн/$1.
Нагадаємо, українці обирають гривневі депозити замість купівлі валюти. Так, у травні чистий попит на іноземну валюту на міжбанку збільшився на тлі сезонного скорочення виручки від експорту. Про це свідчить дані Макроекономічного та монетарного огляду Національного банку. Чистий попит на іноземну валюту з боку населення, навпаки, зменшився — до приблизно 0,2 мільярда доларів у квітні й травні, порівняно з 1,5 мільярда доларів у січні.
За матеріалами:
Finance.ua
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