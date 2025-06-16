«Укрпошта» показала нову марку до 100-річчя «Артеку» (фото) — Finance.ua

«Укрпошта» показала нову марку до 100-річчя «Артеку» (фото) Сьогодні 12:33 — Особисті фінанси

«Укрпошта» представила нову марку з нагоди 100-річчя міжнародного дитячого центру «Артек», пише УНІАН.

Поштовий випуск «Артем 100 років» представлений марковим аркушем з 9 марок і художнім конвертом.

Історія

«Артек» був заснований 16 червня 1925 року поблизу міста Гурзуф в Криму на узбережжі Чорного моря. Цього року «Артек» відзначає 100-річний ювілей.

Наразі «Артек» розташовується у Закарпатській області.

Фото УНІАН

Постійна Представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко і генеральний директор Міжнародного дитячого центру Артек Сергій Капустін сподіваються, що у майбутньому український «Артек» повернеться до Криму.

Фото УНІАН

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