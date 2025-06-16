«Укрпошта» показала нову марку до 100-річчя «Артеку» (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрпошта» показала нову марку до 100-річчя «Артеку» (фото)

Особисті фінанси
54
«Укрпошта» представила нову марку з нагоди 100-річчя міжнародного дитячого центру «Артек», пише УНІАН.
Поштовий випуск «Артем 100 років» представлений марковим аркушем з 9 марок і художнім конвертом.
Історія
«Артек» був заснований 16 червня 1925 року поблизу міста Гурзуф в Криму на узбережжі Чорного моря. Цього року «Артек» відзначає 100-річний ювілей.
Наразі «Артек» розташовується у Закарпатській області.
Фото УНІАН
Фото УНІАН
Постійна Представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко і генеральний директор Міжнародного дитячого центру Артек Сергій Капустін сподіваються, що у майбутньому український «Артек» повернеться до Криму.
<i>Фото УНІАН</i>
Фото УНІАН
Читайте також
Раніше «Укрпошта» попередила українців про те, що шахраї продають NFT та електронні марки нібито від її імені.
Також АТ «Укрпошта» запровадила нову послугу, яка дозволяє клієнтам оформлювати повернення відправлень, які не були отримані адресатами.
Якщо вам не вистачає грошей на покупку, то з кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Вибрати картку

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems