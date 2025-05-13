«Укрпошта» запроваджує нову послугу — Finance.ua

«Укрпошта» запроваджує нову послугу Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

«Укрпошта» запроваджує нову послугу

АТ «Укрпошта» запровадила нову послугу, яка дозволяє клієнтам оформлювати повернення відправлень, які не були отримані адресатами.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як працює сервіс

Оформити повернення тепер можна трьома способами:

через особистий кабінет на сайті;

у мобільному застосунку;

у відділенні.

Користувач може обрати один із двох тарифів для зворотної доставки:

«Базовий» — стандартне повернення;

«Пріоритетний» — обробка з пріоритетом і найшвидша доставка.

Якщо клієнт не вказує тариф вручну, система автоматично застосовує «Базовий».

Послуга буде корисна для бізнесу

Нова послуга є особливо корисною для підприємців та онлайн-магазинів, які прагнуть знизити витрати на логістику і підвищити якість обслуговування клієнтів.

«Ми розуміємо, як важливо для клієнтів мати можливість швидко та без зайвого клопоту повернути товар. Саме тому запускаємо сервіс, який дозволить це зробити максимально просто — і при цьому з найкращими тарифами в країні. Це особливо важливо для бізнесу, який прагне підвищити якість обслуговування та мінімізувати витрати на логістику без шкоди для клієнтського досвіду», — прокоментував генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

У 2024 році «Укрпошта» завершила масштабну автоматизацію сортувальних ліній. Це дало змогу значно скоротити терміни доставки, зменшити кількість помилок та втрат, і зробити логістичні процеси ефективнішими.

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