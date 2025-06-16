Світові ціни на нафту сягнули рекордних значень — Finance.ua

Світові ціни на нафту сягнули рекордних значень Сьогодні 12:11 — Енергетика

Світові ціни на нафту сягнули рекордних значень

У понеділок нафтові котирування залишалися нестабільними: інвестори стежать за ескалацією конфлікту між Ізраїлем та Іраном, яка може зачепити весь Близький Схід і суттєво вдарити по нафтовому експорту.

Про це пише Reuters

Ціни. Після стрибка цін на нафту на 7% у п’ятницю, Brent зросла ще на 33 центи — до $74,56 за барель, а американська WTI — на 38 центів, до $73,36. Протягом торгової сесії ціни вже встигли і різко піднятись більш ніж на $4, і тимчасово піти в мінус.

Що буде далі

За словами аналітика Onyx Capital Гаррі Чілінгуїріана, усе залежить від того, наскільки загостриться ситуація навколо енергетичних маршрутів. Хоча наразі поставки залишаються стабільними, жоден аналітик не може точно передбачити подальший розвиток подій.

Удар по стабільності завдали іранські обстріли Тель-Авіва та Хайфи, які зруйнували житлові будинки та викликали серйозну тривогу серед учасників саміту G7. Вже є повідомлення про загиблих, обидві сторони закликали мирне населення готуватися до нових атак.

Ормузька протока під загрозою

Найбільше побоювань викликає ймовірна блокада Ормузької протоки — ключового каналу для світового нафтового ринку. Через нього щодня транспортується близько 20% глобального споживання нафти — 18−19 мільйонів барелів.

Якщо конфлікт ускладнить поставки через цей маршрут, ціни можуть різко піти вгору, попереджають у Fujitomi Securities.

Іран зараз видобуває 3,3 млн барелів щодоби й експортує понад 2 млн барелів нафти та пального. Хоча інші країни ОПЕК, включаючи росію, мають резервні потужності, їх вистачить лише частково.

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Аналітики S&P Global попереджають: у разі зриву іранського експорту китайським НПЗ доведеться шукати нові джерела сировини. Це може підвищити вартість перевезень, страхових полісів і навіть зачепити прибутковість нафтопереробних заводів в Азії.

«Якщо експорт іранської сирої нафти буде порушено, китайським нафтопереробним заводам, єдиним покупцям іранської нафти, доведеться шукати альтернативні сорти з інших країн Близького Сходу та з російської сирої нафти», — йдеться у записці Річарда Джосвіка, керівника відділу короткострокового аналізу нафти в S&P Global Commodity Insights.

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