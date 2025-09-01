День финансов: цена восстановления Украины, программа страхования военных рисков, доходность по депозитам — Finance.ua

День финансов: цена восстановления Украины, программа страхования военных рисков, доходность по депозитам
В понедельник, 1 сентября, с началом нового учебного года мы собрали основные изменения, которые ожидают украинцев с приходом осени. Об этом читайте по ссылке и смотрите видео.
🧐 Сегодня также Finance.ua пишет об условиях обучения в европейских странах и в какую цену оно обойдется.
Получить высшее образование в Европе: сколько это стоит для украинцев
Доходность по депозитам в сентябре.
В настоящее время депозитные ставки движутся в разных направлениях. О том, сколько сейчас можно заработать на депозите в небольшом банке и на какую доходность рассчитывать в сентябре, — в свежем обзоре «Минфина».
Курс в сентябре.
Геополитические риски остаются ключевым источником неопределенности. Внезапное обострение боевых действий может привести к увеличению спроса на валюту со стороны населения и бизнеса. Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
💳Finance.ua приготовил свежий обзор кредиток с кешбэком, в котором мы расскажем, какие карты в текущем месяце выгодны для тех или иных категорий покупок и как их можно выгодно комбинировать.
👉Комбинация карт для максимального кешбэка в сентябре
Три ВВП страны: деньги на восстановление Украины.
Масштаб послевоенного восстановления Украины оценивается более чем в $524 млрд в течение следующих десяти лет. Эту цифру Всемирный банк обнародовал еще в декабре 2024 года. Об этом напомнил председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев.
Налоговая перевыполнила план.
Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений за 8 месяцев почти на 71 млрд грн. Выполнение плана поступлений за 8 месяцев этого года составляет 108,9%, а в августе — 100,1%. Об этом сообщила пресс-служба налоговой.
ТОП-3 новых трендов на авторынке Украины.
В июле 2025 года сформировались новые тенденции на украинском авторынке, кардинально отличающиеся от предыдущих лет. Рынок впервые с начала года продемонстрировал рост по итогам семи месяцев.
Программа страхования военных рисков.
Кабинет Министров готовится к запуску программы страхования. Она будет предусматривать возмещение поврежденного имущества на прифронтовых территориях за счет экспортно-кредитного агентства (ЭКА).
Детали 19-го пакета санкций против рф.
В своем 19-м пакете антироссийских санкций Евросоюз планирует ударить на энергетическому и финансовому секторам рф. Также рассматриваются вторичные санкции против партнеров москвы.
- Также в ЕС объяснили, в каком случае россия может вернуть свои замороженные активы.
- 19 стран-членов ЕС примут кредиты SAFE на 150 миллиардов евро — сообщила фон дер Ляен.
