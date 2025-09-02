НБУ определил ключевые признаки эквайринга и установил новые обязанности для компаний — Finance.ua

НБУ определил ключевые признаки эквайринга и установил новые обязанности для компаний Сегодня 10:31 — Финтех и Карты

Национальный банк Украины утвердил ключевые признаки, определяющие платежную услугу эквайринга, и внес изменения в порядок валютного лицензирования. Это сделано для согласования правил с европейской практикой

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Ключевые признаки осуществления эквайринга

НБУ установил критерии, отличающие платежную услугу эквайринга от услуги по переводу средств без открытия счета.

Эквайрингом считается деятельность поставщика платежных услуг, который имеет договор с получателем и обеспечивает поступление средств на его счет. Это включает:

перевод средств от плательщиков к получателю, в том числе и консолидированными суммами;

осуществление перевода по реквизитам, определенным в договоре (номер счета, уникальный идентификатор, название компании или ФИО получателя).

Также НБУ установил, что в одной операции могут участвовать не более двух эквайров:

эквайр, заключивший договор с получателем;

эквайр, имеющий право принимать платежные инструменты.

Участники рынка, осуществляющие эмиссию и эквайринг, должны в течение шести месяцев привести свою деятельность в соответствие с этими требованиями.

Порядок авторизации участников рынка и изменения в валютном лицензировании

В связи с новыми признаками эквайринга НБУ утвердил алгоритм действий для участников рынка и внес изменения в порядок валютного лицензирования небанковских учреждений.

Постановлением предусмотрено, что:

финансовые компании и платежные учреждения, уже имеющие право на перевод средств без открытия счета и фактически осуществляющие эквайринг, должны в течение четырех месяцев подать в НБУ документы для расширения лицензии;

другие финансовые компании, платежные учреждения и операторы почтовой связи должны в течение трех месяцев предоставить НБУ обновленную информационную справку о своей деятельности;

Нацбанк не будет применять меры воздействия в течение девяти месяцев, если компания предоставила необходимые документы. В таком случае она может продолжать эквайринг на законных основаниях в этот период.

Учреждения, подавшие необходимые документы в Национальный банк, будут иметь право продолжать осуществлять эквайринг платежных инструментов в течение девяти месяцев со дня вступления в силу Постановления об авторизации.

Нацбанк также обновил правила валютного лицензирования. Теперь:

небанковские финансовые учреждения и операторы почтовой связи могут проводить валютные операции на эквайринге на основании лицензии на валютные операции;

отменено требование размера минимального уставного капитала для получения лицензии, связанной с переводом средств без открытия счета;

уточнены основания для отзыва лицензии на осуществление валютных операций и по отдельной валютной операции;

уточнен порядок прекращения валютных операций в случае отзыва лицензии на осуществление валютных операций и отдельной валютной операции.

