Нацбанк планирует изменить правила эмиссии и эквайринга платежных карт — Finance.ua
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Нацбанк планирует изменить правила эмиссии и эквайринга платежных карт

Финтех и Карты
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Нацбанк планирует изменить правила эмиссии и эквайринга платежных карт
Нацбанк планирует изменить правила эмиссии и эквайринга платежных карт
Национальный банк Украины предлагает внести изменения в порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов, в том числе платежных карт.
Национальный банк вынес соответствующий проект постановления на общественное обсуждение.
«Это будет способствовать повышению прозрачности проведения платежных операций с использованием платежных инструментов и усилению защиты прав пользователей платежных услуг», — говорится в сообщении.
В частности, такие изменения преследуют цель:
1) обязать эквайра передавать эмитенту информацию о плательщике и/или получателе, в том числе о:
  • субъекте хозяйствования — код по ЕГРПОУ;
  • физическом лице — уникальный (полный) номер платежного инструмента;
2) уточнить требования к формированию эквайром платежных инструкций и определить обязательные их реквизиты;
3) обязать эквайра информировать пользователя платежного инструмента о полном наименовании до начала инициирования платежной операции в случае ее осуществления в интернете.
У предоставителей платежных услуг, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных инструментов, будет время до 01 октября 2025 года, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями регулятора.
Соответствующие нормы содержат проект постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений в Положение о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов» (далее — проект постановления), который предлагается для общественного обсуждения.
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По материалам:
Finance.ua
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