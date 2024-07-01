День финансов: бюджетная декларация до 2027 года, структурные маяки МВФ, новые тарифы Укрпочты — Finance.ua

День финансов: бюджетная декларация до 2027 года, структурные маяки МВФ, новые тарифы Укрпочты Сегодня 17:50

В понедельник, 1 июля, расскажем об основных изменениях, касающихся ваших кошельков.

Бюджетная декларация. Ярослав Железняк Ярослав Железняк опубликовал Бюджетную декларацию на 2025−2027 годы, утвержденную Кабинетом Министров. Рост реального ВВП в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7%, 2026 — 7,5%, 2027 — 6,2%. Курс гривны: 2025: 45 грн/долл., 2026: 46,5 грн/долл., 2027: 46,4 грн/долл. Минимальная заработная плата в 2025 будет 8000 гривен.

Госдолг в гривне и валюте. Даниил Гетманцев Даниил Гетманцев сообщил , что по состоянию на 31 мая 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6 115,3 млрд грн, в валютном эквиваленте — 151 млрд дол. В мае динамика госдолга определялась девальвацией гривны.

Структурные маяки МВФ. МВФ МВФ обнародовал обновленный Меморандум для Украины. Будет два новых маяка: реформа таможни и отмена правок Лозового. В Меморандуме также впервые появилось детальное намерение реформировать до конца декабря Счетную палату.

Обновленный меморандум с Международным валютным фондом предусматривает дальнейшую валютную либерализацию.

банковской деятельности на базе имеющейся почтовой инфраструктуры. Согласно меморандуму , украинские власти взяли на себя обязательство до конца июля 2024 года подготовить законопроект о новой специализированной и ограниченной

продаже двух банков — «Сенс Банка» и «Укргазбанка». Для этого планируется назначить международно признанного финансового советника до сентября 2024 года. Кроме того, Украина готовится . Для этого планируется назначить международно признанного финансового советника до сентября 2024 года.

повышение коммунальных тарифов для населения. Также украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают постепенноедля населения.

Новые тарифы «Укрпочты». С 1 июля компания С 1 июля компания увеличивает тарифы «Укрпочта. Стандарт» и «Укрпочта. Экспресс» в среднем на 5−10 грн. Отмечается, что компания вынужденно пересматривает и индексирует тарифы на отправку в Украину.

Условия помощи украинским беженцам в Польше. В Польше с 1 июля В Польше с 1 июля изменяют условия предоставления помощи беженцам из Украины. Уже не будет возможности получать 40 злотых за каждый день. Также будет приостановлена ​​выплата помощи в размере 300 злотых для новых беженцев.

Зарплата разработчиков. Аналитики портала Dou Аналитики портала Dou провели опрос и обнаружили, что летом 2024 года заметно выросли зарплаты наиболее опытных разработчиков: $325 у Architect и +$200 у Tech Lead. Ощутимее всего уменьшились зарплаты в этом полугодии у Team Leads (-$175). У сеньоров, джунов и интернов сохраняется тенденция к снижению медианных зарплат.

самых востребованных вакансий столицы. Со своей стороны в Киевском городском центре занятости назвали десятку

Рекордное падение в истории Nvidia. Четверг, 18 июня 2024 года, несомненно, войдет в историю компании Nvidia. Уже через несколько часов после того, как цена акций достигла рекордной отметки в 140,51 доллара, она начала стремительно снижаться. За три дня акции Nvidia подешевели на 19%. Что же произошло? Почему компания всего за 3 дня потеряла почти 550 млрд долларов стоимости? Четверг, 18 июня 2024 года, несомненно, войдет в историю компании Nvidia. Уже через несколько часов после того, как цена акций достигла рекордной отметки в 140,51 доллара, она начала стремительно снижаться. За три дня акции Nvidia подешевели на 19%. Что же произошло? Почему компания всего за 3 дня потеряла почти 550 млрд долларов стоимости? Рассказываем здесь

Курс доллара в июле. Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой прогнозирует , что колебания будут в пределах новых коридоров, сформированных в начале июня: на межбанке 40−41 грн/доллар и 43−45 грн/евро, а на наличном рынке 40−41,2 грн/доллар и 43−46 грн/евро.

Новый закон об автогражданке. 17 июня президент подписал новый Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». Он вступит в силу 1 января 2025 года и заменит собой ныне действующий документ. Finance.ua рассказывает, что означает этот документ и что именно меняется: . 17 июня президент подписал новый Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». Он вступит в силу 1 января 2025 года и заменит собой ныне действующий документ. Finance.ua рассказывает, что означает этот документ и что именно меняется:

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