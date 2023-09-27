День финансов: будущие тарифы на коммуналку, надбавки военным, махинации с работой — Finance.ua

День финансов: будущие тарифы на коммуналку, надбавки военным, махинации с работой Сегодня 17:50

Среда, 27 сентября. В Минсоцполитики готовы повысить тарифы на коммуналку, а Украина ожидает начала переговоров о вступлении в ЕС.

Правительство планирует увеличить надбавки военным. Кабмин Кабмин намерен изменить систему надбавок за стаж работы сотрудникам Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. В целом размер будет увеличен.

Государство гарантирует право украинским военным на ряд денежных выплат. В частности, на дополнительное вознаграждение могут рассчитывать военнослужащие Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Также ко Дню Защитников и Защитниц Украины Киев выплатит около 35 миллионов гривен адресной единовременной материальной помощи. Ее получат около 36 тысяч киевлян.

Вступление в ЕС. Украина почти завершила выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на уровне правительства. Это было необходимо для начала переговоров по Украина почти завершила выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на уровне правительства. Это было необходимо для начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз . После утверждения государственной целевой программы «Единство в разнообразии» можно будет говорить о полном завершении выполнения всех семи рекомендаций Еврокомиссии.

Тарифы на коммуналку могут поднять. В Министерстве социальной политики В Министерстве социальной политики готовы к либерализации цен на коммунальные услуги в соответствии с рекомендациями, полученными от США. Суть реформы состоит в том, чтобы дать возможность повышать тарифы на газ и электроэнергию и одновременно балансировать рост цен субсидиями для тех граждан, размер платежа которых превышает 15% от их заработка.

Рынок труда. В августе и сентябре В августе и сентябре стала заметна тенденция к увеличению дефицитности кадров. Намного чаще, чем раньше, работодатели готовы работать с кандидатами, не имеющими опыта работы.

В то же время Минсоцполитики предлагает установить надбавки к окладу работников учреждений системы социальной защиты населения на период действия военного положения. Около 41,7 тысячи работников получат надбавки в 50% и 100%.

Мошенники и махинаторы с работой. Украинцы в сети зачастую ведутся на ловушки псевдоработодателей в интернете. Сейчас достаточно много схем, которыми пользуются аферисты, притворяясь работодателями. Модераторы Work.ua сделали Украинцы в сети зачастую ведутся на ловушки псевдоработодателей в интернете. Сейчас достаточно много схем, которыми пользуются аферисты, притворяясь работодателями. Модераторы Work.ua сделали подборку самых распространенных схем , которых следует остерегаться.

Экспорт зерна. Украинское правительство Украинское правительство приняло постановление о внедрении нового механизма верификации и согласования четырех групп украинского аграрного экспорта. 28 сентября будет следующая встреча координационной платформы по экспорту и транзиту, где финализируют эти предложения, чтобы план начал действовать как можно быстрее.

Спрос на евро растет. По данным НБУ , объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в августе 2023 года, составил 435 млн долларов. Это на 35% больше, чем в июле (322 млн долларов).

Платежи с помощью глаз. Польский стартап разработал технологию Польский стартап разработал технологию осуществления платежей с помощью глаз. Уже год продолжаются коммерческие операции компании в Польше: с помощью глаз можно рассчитаться более чем в 200 заведениях, хотя в основном во Вроцлаве, где живут сами основатели.

Компенсации в рамках «єВідновлення». Претендовать на и т. д. Не возместят также стоимость автомобилей. Претендовать на компенсацию за уничтоженное в результате войны жилье может каждый украинец, но в применении жилищного сертификата «єВідновлення» есть определенные нюансы. Так, в рамках программы не удастся получить компенсацию за уничтоженную мебель, технику, ремонтыНе возместят также стоимость автомобилей.

Какие бренды чаще всего подделывают. В конце прошлого века Китай снискал славу производителя дешевой некачественной продукции и дешевых подделок мировых брендов. Действительно, и сегодня китайцы занимаются копированием разнообразной продукции. Но есть одно большое отличие от 1990-х. Теперь эти подделки могут быть качественно сделаны и дорого стоить. Finance.ua выяснил, как сегодня работает индустрия изготовления подделок в Китае и как бренды вынуждены бороться с фальсификатом:

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