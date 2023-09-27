День финансов: будущие тарифы на коммуналку, надбавки военным, махинации с работой — Finance.ua

День финансов: будущие тарифы на коммуналку, надбавки военным, махинации с работой
Среда, 27 сентября. В Минсоцполитики готовы повысить тарифы на коммуналку, а Украина ожидает начала переговоров о вступлении в ЕС.
Правительство планирует увеличить надбавки военным. Кабмин намерен изменить систему надбавок за стаж работы сотрудникам Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. В целом размер будет увеличен.
- Государство гарантирует право украинским военным на ряд денежных выплат. В частности, на дополнительное вознаграждение могут рассчитывать военнослужащие Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.
- Также ко Дню Защитников и Защитниц Украины Киев выплатит около 35 миллионов гривен адресной единовременной материальной помощи. Ее получат около 36 тысяч киевлян.
Вступление в ЕС. Украина почти завершила выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на уровне правительства. Это было необходимо для начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. После утверждения государственной целевой программы «Единство в разнообразии» можно будет говорить о полном завершении выполнения всех семи рекомендаций Еврокомиссии.
Тарифы на коммуналку могут поднять. В Министерстве социальной политики готовы к либерализации цен на коммунальные услуги в соответствии с рекомендациями, полученными от США. Суть реформы состоит в том, чтобы дать возможность повышать тарифы на газ и электроэнергию и одновременно балансировать рост цен субсидиями для тех граждан, размер платежа которых превышает 15% от их заработка.
Рынок труда. В августе и сентябре стала заметна тенденция к увеличению дефицитности кадров. Намного чаще, чем раньше, работодатели готовы работать с кандидатами, не имеющими опыта работы.
- В то же время Минсоцполитики предлагает установить надбавки к окладу работников учреждений системы социальной защиты населения на период действия военного положения. Около 41,7 тысячи работников получат надбавки в 50% и 100%.
Мошенники и махинаторы с работой. Украинцы в сети зачастую ведутся на ловушки псевдоработодателей в интернете. Сейчас достаточно много схем, которыми пользуются аферисты, притворяясь работодателями. Модераторы Work.ua сделали подборку самых распространенных схем, которых следует остерегаться.
Экспорт зерна. Украинское правительство приняло постановление о внедрении нового механизма верификации и согласования четырех групп украинского аграрного экспорта. 28 сентября будет следующая встреча координационной платформы по экспорту и транзиту, где финализируют эти предложения, чтобы план начал действовать как можно быстрее.
Спрос на евро растет. По данным НБУ, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в августе 2023 года, составил 435 млн долларов. Это на 35% больше, чем в июле (322 млн долларов).
Платежи с помощью глаз. Польский стартап разработал технологию осуществления платежей с помощью глаз. Уже год продолжаются коммерческие операции компании в Польше: с помощью глаз можно рассчитаться более чем в 200 заведениях, хотя в основном во Вроцлаве, где живут сами основатели.
Компенсации в рамках «єВідновлення». Претендовать на компенсацию за уничтоженное в результате войны жилье может каждый украинец, но в применении жилищного сертификата «єВідновлення» есть определенные нюансы. Так, в рамках программы не удастся получить компенсацию за уничтоженную мебель, технику, ремонты
и т. д. Не возместят также стоимость автомобилей.
Какие бренды чаще всего подделывают. В конце прошлого века Китай снискал славу производителя дешевой некачественной продукции и дешевых подделок мировых брендов. Действительно, и сегодня китайцы занимаются копированием разнообразной продукции. Но есть одно большое отличие от 1990-х. Теперь эти подделки могут быть качественно сделаны и дорого стоить. Finance.ua выяснил, как сегодня работает индустрия изготовления подделок в Китае и как бренды вынуждены бороться с фальсификатом:
Поднебесная подделок. Как китайцам удается зарабатывать на копиях известных брендов
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