Кувейтские власти запретили майнинг: энергозатраты сократились вполовину — Finance.ua
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Кувейтские власти запретили майнинг: энергозатраты сократились вполовину

Мир
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Кувейтские власти запретили майнинг: энергозатраты сократились вполовину
Кувейтские власти запретили майнинг: энергозатраты сократились вполовину
Власти города в Кувейте под названием Аль-Вафра запретили криптомайнинг. В результате энергозатраты сократились на 55%.
Об этом пишет Reuters.

Почему Кувейт решил запретить криптомайнинг

Власти Кувейта считают, что майнинговые фермы причастны к «большому» энергетическому кризису.
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Страна-член ОПЕК борется с острым энергетическим кризисом, вызванным ростом населения, расширением городов, повышением температуры и задержкой технического обслуживания на некоторых электростанциях.
Торговля криптовалютой в этой стране запрещена, но напрямую майнинга это не касается.
Однако министерство внутренних дел рассматривает это как «незаконную эксплуатацию электроэнергии, которая может повлечь за собой перебои в жилых, коммерческих и сервисных зонах, что создает прямую угрозу общественной безопасности».
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Правительство Аль-Вафра провело массовый рейд в около 100 домах, где могли находиться майнинговые фермы. Некоторые из этих домохозяйств потребляли в 20 раз больше электроэнергии, чем среднестатистическое кувейтское здание.

Почему майнеры выбирают Кувейт

Кувейт — небольшая, богатая нефтью страна на Ближнем Востоке, где электроэнергия недорогая. Поэтому она стала привлекательным регионом для криптомайнеров.
Однако урбанизация привела к тому, что криптомайнинг стал конкурировать с бытовыми потребностями жителей и другими предприятиями за электроэнергию.
Большие возможности приходят не в спокойные времена, а в моменты нестабильности. Те, кто умеет видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн
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По материалам:
ITC.ua
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