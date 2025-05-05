Биткоину пророчат новый рекорд цены, — Forbes Сегодня 12:23 — Криптовалюта

Биткоину пророчат новый рекорд цены, — Forbes

Аналитики рынка ожидают дальнейшего роста стоимости биткоина в ближайшее время, в том числе не исключают установления нового рекорда его цены. Об этом пишет Forbes

Читайте также Законопроект о виртуальных активах не позволит легализовать коррупционные доходы чиновников

Советник президента США по криптовалютам Дэвид Сакс уже предусмотрел будущий «бум Трампа» на этом рынке. По его словам, новая президентская администрация «закончила войну с криптовалютой», то есть ослабила регуляторные ограничения, наложенные предыдущими правительствами США.

«Я действительно думаю, что это готовит нас к буму Трампа в будущем», — сказал Сакс, указывая что «многие из этих изменений требуют времени, чтобы проявиться».

Как отмечает Forbes, на прошлой неделе Федеральная резервная система США действительно отменила правила времен Байдена, мешавшие биржам свободно работать с криптовалютой. Кроме того, администрация Трампа ускоренно принимает законодательство о стейблкоинах, которое, как ожидается, перестроит мировую финансовую систему.

Читайте также В Швейцарии отказались включить Bitcoin в валютные резервы

В январе перед инаугурацией Трампа криптовалюты были на пике, и биткойн стоил почти 110 000 долларов, но в апреле он резко обрушился на треть из-за глобальной торговой войны, развязанной Белым домом. В последние несколько недель биткоин компенсировал большую часть потерь.

«Это возобновившееся настроение на риск готовит биткоин к росту до 100 000 долларов. Уровень 95 000 долларов был ключевой зоной сопротивления в последние недели, и как только биткойн преодолел его с большим запасом, импульс быстро ускорился», — сказал криптостратег Мэтт Мэна.

Другие инвесторы тоже радуются восстановлению цены биткойна, что побудило их удвоить свои «бычьи» прогнозы.

«Я точно не удивлюсь, [если биткойн достигнет] 200 000 или 250 000 долларов в этом году. Если цена скоро начнет расти и преодолеет новый исторический максимум, я думаю, что ситуация может стать действительно сумасшедшей», — сказал Джо Бернетт, директор по исследованию рынка Unchained.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.