Законопроект о виртуальных активах не позволит легализовать коррупционные доходы чиновников — Finance.ua

Законопроект о виртуальных активах не позволит легализовать коррупционные доходы чиновников Сегодня 09:30 — Криптовалюта

Законопроект о виртуальных активах не позволит легализовать коррупционные доходы чиновников

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил , что законопроект о виртуальных активах не позволит легализовать коррупционные доходы чиновников.

По его словам, противоположная информация — это «очередная зрада».

Политик объяснил, что каждый чиновник должен подавать декларацию на свое имущество и доходы. Если кто-то не указывает какой-либо актив в декларации или не может объяснить, откуда он взялся, за это предусмотрена уголовная ответственность, добавил Гетманцев.

«Поэтому если чиновник или депутат задекларирует криптовалюту, которой у него нет в декларации — точно сядет. Если не сможет объяснить, откуда у него доход на приобретение криптовалют — тоже», — отметил политик.

Напомним, украинские чиновники все чаще упоминают в своих декларациях криптовалюту. Так, 2113 деклараций с криптовалютой подали чиновники за 2024 год. Это в 2,2 раза больше, чем до начала полномасштабной. За год таких деклараций стало больше на 10%.

По данным Опендатабот, особенно активно криптовалюту декларируют представители силовых структур. Больше всего в Национальной полиции Украины: 322 декларации, в которых упоминается криптовалюта. Это 15% всех таких декларантов.

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incrypted По материалам:

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