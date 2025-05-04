В Швейцарии отказались включить Bitcoin в валютные резервы — Finance.ua

В Швейцарии отказались включить Bitcoin в валютные резервы Сегодня 04:09 — Криптовалюта

В Швейцарии отказались включить Bitcoin в валютные резервы

Глава Национального банка Швейцарии (SNB) Мартин Шлегель заявил, что криптовалюты не отвечают требованиям к валютным резервам центрального банка. Таким образом он отверг призывы криптоэнтузиастов, предлагающих включить Bitcoin в резервы SNB как средство хеджирования (защиты от риска) на фоне роста глобальных экономических рисков.

Об этом сообщает Reuters

Что предлагают криптоактивисты

Сторонники криптовалют усиливают давление на Нацбанк, призывая его покупать Bitcoin.

Они аргументируют это экономической нестабильностью, которую, по их мнению, повлекли за собой торговые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. По их мнению, такая ситуация делает еще более актуальной необходимость диверсификации резервов Швейцарии.

Для продвижения этой идеи криптоактивисты инициировали кампанию за проведение референдума по внесению изменений в Конституцию Швейцарии. Изменения предполагают обязательное включение Bitcoin в валютные резервы страны наравне с золотом.

Впрочем, во время ежегодного собрания акционеров банка в Берне глава SNB четко дал понять: поддержки эта инициатива не получит.

«На данный момент криптовалюты не могут удовлетворить требования, которые мы предъявляем к валютным резервам», — отметил Шлегель.

Причины отказа правительства

Среди основных причин он назвал низкую ликвидность рынка криптовалют, что усложняет оперативную покупку или продажу активов в случае необходимости.

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Кроме того, значительная волатильность криптовалют, по словам Шлегеля, вызывает сомнения в их способности сохранять стоимость резервов в долгосрочной перспективе.

Его комментарии прозвучали после выступления Люциуса Мейссера, одного из основателей инициативы Bitcoin Initiative, призвавшего банк обратить внимание на потенциал BTC как «особого актива».

«Я должен признать, что в сценариях, которые большинство из вас считают нормальными, его ценность может быть небольшой», — сказал Мейссер. — «Однако в случае многополярного мирового порядка и снижения доверия к государственному долгу BTC приобретет большое значение».

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