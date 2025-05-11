Кредитные переводы доминируют в платежных операциях: более 800 млн транзакций за квартал — Finance.ua

Кредитные переводы доминируют в платежных операциях: более 800 млн транзакций за квартал Сегодня 19:08 — Казна и Политика

Кредитные переводы доминируют в платежных операциях: более 800 млн транзакций за квартал

За первый квартал 2025 года было проведено почти 809,9 млн платежных операций, инициированных с применением кредитного трансфера и прямого дебета.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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«В Украине услуги по выполнению кредитных и дебетовых переводов в I квартале 2025 года предоставляли 60 банков и два небанковских финансовых учреждения», — говорится в сообщении.

По данным регулятора, было проведено всего лишь 0,5 млн платежных операций, инициированных с применением прямого дебета (дебетовые переводы), на сумму 2,92 млрд грн.

Также было проведено 809,4 млн платежных операций, инициированных с применением кредитного трансфера (кредитные переводы), из которых:

в пределах Украины — 806,2 млн операций на сумму свыше 11 124,51 млрд грн;

в Украине — почти 2,7 млн ​​на сумму 16,15 млрд долларов США в экв.;

из Украины — почти 0,5 млн на сумму 19,88 млрд долларов США в экв.

Операции в пределах Украины

Наибольшее количество кредитных переводов в пределах Украины выполнено со счетов физических лиц: 664,0 млн или 82,36% от общего количества соответствующих платежных операций.

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В то же время по сумме больше таких платежных операций осуществлено со счетов бизнеса: 10 303,33 млрд грн, или 92,62% от общей суммы.

Трансграничные операции

В пользу физических лиц в Украину из-за рубежа за этот период поступило 76,92% от общего количества кредитных переводов (т.е. более 2 млн операций).

В то же время, по сумме также лидирует бизнес — 94,90% от общей суммы кредитных переводов поступило в пользу субъектов хозяйствования (по внешнеэкономическим контрактам). Это 15,32 млрд долларов США в экв.

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Больше всего средств в Украину поступало из стран ЕС (45,25%), Швейцарии (22,35%), Соединенных Штатов Америки (10,84%).

Наибольший объем кредитных переводов из Украины совершен бизнесом (по внешнеэкономическим контрактам): почти 0,3 млн на сумму 19,79 млрд долларов США в экв.

Это составляет 56,16% общего количества и 99,55% общей суммы таких платежных операций соответственно.

Географически больше всего средств поступило в страны ЕС (58,29%), Швейцарию (10,87%) и Великобританию (8,02%).

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Напомним, по данным Национального банка, за период действия лимита в 150 тысяч гривен в месяц аномальный всплеск объема переводов между счетами физических лиц (P2P-переводы) был снижен, тогда как ранее через карты «дропов» якобы могло проходить до 200 миллиардов гривен в год.

В то же время, конкретных сумм и просчетов эффективности действия ограничений на регулятор не приводит.

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