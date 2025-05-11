Соцсеть X потеряла 11 миллионов пользователей в Европе за менее чем год — Finance.ua

Соцсеть X потеряла 11 миллионов пользователей в Европе за менее чем год
С августа 2024 года соцсетью X перестали пользоваться 11 миллионов европейских пользователей.
Об этом пишет Politico.
Закон Европейского Союза о цифровых услугах заставил X, ранее известную как Twitter, раскрыть данные об использовании платформы в пределах блока.
Обнародованный X отчет на 30 страниц показывает, что с конца лета прошлого года наблюдалось резкое сокращение количества европейских пользователей.
Где отток был самым большим
В общей сложности с августа прошлого года платформа потеряла 11 миллионов европейских пользователей.
Причем наибольший отток пользователей наблюдался в таких странах, как:
- Франция (2,7 миллиона);
- Польша (1,8 миллиона);
- Германия (1,3 миллиона).
Литва и Люксембург потеряли четверть своих пользователей.
Как пишет Politico, теперь платформа имеет около 95 миллионов пользователей в Европе, что меньше, чем примерно 105 миллионов, которые были в прошлом году.
Иными словами, компания потеряла 10,5% пользователей из ЕС за последние шесть месяцев.
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