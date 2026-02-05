День финансов: бронирование новых категорий, кредит на €90 млрд, бизнес-гранты и поддержка ветеранов Сегодня 17:34

В четверг, 5 февраля, ЕС оценил эффект санкций против россии после четырех лет войны и утвердил механизм предоставления Украине кредита на €90 млрд.

Бронирование работников

В Украине производители трансформаторного оборудования могут бронировать от мобилизации 100% сотрудников. Кабинет Министров принял соответствующее решение.

Бизнес-гранты и поддержка ветеранов

Министерство экономики и Госслужба занятости начали прием заявок на участие в государственных программах поддержки предпринимательства «Власна справа» и «Гранти для ветеранів» в 2026 году. Податься могут как начинающие, так и действующие предприниматели.

Реальный ВВП Украины

Реальный валовой внутренний продукт Украины в четвертом квартале 2025 г. вырос на 0,7% по сравнению с третьим кварталом.

Новое пособие на ребенка

Украинцы с новорожденными детьми могут оформить новую государственную финансовую помощь. Для этого необходимо собрать специальный пакет документов и обратиться за назначением лично или дистанционно.

в то же время мошенники массово рассылают фейковые сообщения о соцвыплатах.

Выплаты семьям погибших военных

Кабинет Министров принял решение о повышении минимальных пенсионных выплат и адресной государственной помощи для членов семей погибших и пропавших без вести Защитников и Защитниц Украины.

Правила создания Дія.Підпис

В приложении «Дія» меняется алгоритм создания и использования «Дія.Підпис». Теперь для активации услуги обязательными условиями станут наличие биометрического физического документа и поддержка технологии NFC в смартфоне.

Уплата налогов

Минфин напомнил налогоплательщикам о порядке подтверждения невозможности своевременного исполнения налоговых обязанностей в случаях отключения электроэнергии или наступления других объективных обстоятельств.

