0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: бронирование новых категорий, кредит на €90 млрд, бизнес-гранты и поддержка ветеранов

19
В четверг, 5 февраля, ЕС оценил эффект санкций против россии после четырех лет войны и утвердил механизм предоставления Украине кредита на €90 млрд.
😎 Кстати, нам важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится по этой ссылке. Уверены, голос каждого и каждой из вас может сделать нас еще лучше.
Бронирование работников
В Украине производители трансформаторного оборудования могут бронировать от мобилизации 100% сотрудников. Кабинет Министров принял соответствующее решение.
Бизнес-гранты и поддержка ветеранов
Министерство экономики и Госслужба занятости начали прием заявок на участие в государственных программах поддержки предпринимательства «Власна справа» и «Гранти для ветеранів» в 2026 году. Податься могут как начинающие, так и действующие предприниматели.
Реальный ВВП Украины
Реальный валовой внутренний продукт Украины в четвертом квартале 2025 г. вырос на 0,7% по сравнению с третьим кварталом.
💶💰Кстати, депозиты остаются излюбленным инструментом украинцев для сохранения своих средств. Тем более что во время действия военного положения банковские вклады физических лиц гарантируются государством на 100%. Где лучшие депозиты — говорится в статье:

Наиболее привлекательные депозиты февраля 2026 года

Новое пособие на ребенка
Украинцы с новорожденными детьми могут оформить новую государственную финансовую помощь. Для этого необходимо собрать специальный пакет документов и обратиться за назначением лично или дистанционно.
  • в то же время мошенники массово рассылают фейковые сообщения о соцвыплатах.
Выплаты семьям погибших военных
Кабинет Министров принял решение о повышении минимальных пенсионных выплат и адресной государственной помощи для членов семей погибших и пропавших без вести Защитников и Защитниц Украины.
Правила создания Дія.Підпис
В приложении «Дія» меняется алгоритм создания и использования «Дія.Підпис». Теперь для активации услуги обязательными условиями станут наличие биометрического физического документа и поддержка технологии NFC в смартфоне.
Уплата налогов
Минфин напомнил налогоплательщикам о порядке подтверждения невозможности своевременного исполнения налоговых обязанностей в случаях отключения электроэнергии или наступления других объективных обстоятельств.
По материалам:
Finance.ua
БронированиеСоциальная помощьЕС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems