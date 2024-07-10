День финансов: бесплатный роуминг для украинцев, штрафы от ТЦК, изменения в Бюджетную декларацию — Finance.ua

День финансов: бесплатный роуминг для украинцев, штрафы от ТЦК, изменения в Бюджетную декларацию Сегодня 17:50

Среда, 10 июля. Украинцы в ЕС смогут пользоваться бесплатным роумингом еще год, а некоторые семьи могут получить пособие на детей.

Изменения в Бюджетную декларацию. Правительство в Бюджетной декларации на 2025−2027 гг. предлагает отказаться от повышения минималки и прожиточного минимума, несмотря на то, что именно эти показатели зависят от размеров соцвыплат. Даниил Гетманцев Правительство в Бюджетной декларации на 2025−2027 гг. предлагает отказаться от повышения минималки и прожиточного минимума, несмотря на то, что именно эти показатели зависят от размеров соцвыплат. Даниил Гетманцев заявил о подаче им предложений в Бюджетную декларацию на 2025−2027 гг. Среди прочего, чиновник предлагает все же увеличить МЗП.

Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС. Еврокомиссия еще на 12 месяцев Еврокомиссия еще на 12 месяцев продлила соглашение о роуминге между 22 европейскими и 7 украинскими телекоммуникационными операторами. Еврокомиссия также призвала других операторов присоединиться к соглашению.

Валютная выручка для аграриев. Национальный банк Украины Национальный банк Украины увеличил сроки возврата валютной выручки для аграрной продукции с 90 до 120 дней. Продажа валюты экспортерами влияет на объем предложения на валютном рынке и влияет на баланс между спросом и предложением.

Первое иностранное представительство «Укроборонпрома». Акционерное общество «Укроборонпром» Акционерное общество «Укроборонпром» открыло первое иностранное представительство — оно будет работать в Вашингтоне. Его основной задачей является продвижение совместных украинско-американских оборонных проектов и усиление нашей интеграции в оборонно-промышленную базу НАТО.

В «Укроборонпроме» также подтвердили планы по восстановлению самолета «Мрія».

Штрафы от ТЦК. За нарушение правил воинского учета ТЦК было передано для принудительного взыскания с должников с начала года 11 798 штрафов. Чтобы За нарушение правил воинского учета ТЦК было передано для принудительного взыскания с должников с начала года 11 798 штрафов. Чтобы проверить , не наложен ли штраф, перейдите на страницу сервиса в Опендатабот, введите свое ФИО и дату рождения.

люди перестали ходить в автосалоны — продажи резко упали. Как рассказали банкиры, после вступления в силу нового закона о мобилизации, начиная с мая,— продажи резко упали.

Деньги от экономического бронирования. По По словам депутата «Слуги народа» Дмитрия Наталухи, модель экономического бронирования может принести в оборонный бюджет страны от 200 млрд грн в год. За такие деньги государство сможет приобрести, например, 66 самолетов F-16 или 500 тыс. снарядов 155-мм калибра.

Зарплаты в Украине. Данные Work.ua Данные Work.ua показывают , что с февраля 2024 года размер средней зарплаты в Украине не изменялся и составлял 20 000 грн. В июне ситуация сдвинулась с плато, и эта отметка увеличилась на 2,5% до 20 500 грн. Однако такое повышение произошло благодаря увеличению вакансий от сил обороны. В гражданских профессиях размер средней зарплаты не изменился.

В то же время невыплата заработной платы, к сожалению, снова становится суровой реальностью нашей действительности. Хотя, казалось, об этой позорной практике мы забыли еще во времена позднего Кучмы. Однако времена меняются, и не всегда к лучшему. В новой статье Finance.ua разъяснит алгоритм действий, если вы оказались в ситуации, когда вам задолжали заработную плату:

Пособие на детей. Приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов, которые находятся за границей, Приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов, которые находятся за границей, могут получить новую выплату денежного пособия от Организации СОС Детские городки. Максимальная сумма выплаты — 40 тысяч гривен.

Вклады украинцев. По По данным НБУ, на 1 июня 2024 года в 63 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 68,3 млн вкладов граждан и ФЛП. Большинство вкладов было в национальной валюте: 58,2 млн вкладов на 815 млрд гривен. В валюте было 10,1 млн вкладов на сумму 451 млрд гривен.

Кроме того, по данным Нацбанка, украинцы за этот год уже приобрели валюту на 5,3 миллиарда долларов, что больше, чем за весь прошлый год.

Капитализация Apple. Во вторник акции Apple Во вторник акции Apple достигли самой высокой цены за всю историю — 229 долларов, что увеличило капитализацию техногиганта до более чем 3,5 триллиона долларов — наивысшее значение, которого никогда не достигала ни одна компания.

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