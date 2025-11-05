День финансов: банкротство РВС Банка, 50 тыс. за рождение ребенка, планы УЗ повысить цены на билеты Сегодня 17:45

Среда, 5 ноября. Парламент увеличил выплаты новоиспеченным родителям, НБУ признал РВС Банк неплатежеспособным, а в Укрзализныце заговорили о повышении цен на билеты.

РВС Банк — неплатежеспособный

Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО РВС Банк к категории неплатежеспособных. Доля учреждения на рынке составила всего 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 октября 2025 года. Поэтому это решение не отразится на стабильности банковского сектора. Каждый вкладчик банка получит возмещение в полном размере вклада.

После 2022 года запрос украинцев изменился: нам нужны не «высокие доходы любой ценой», а предсказуемость и уважение к собственному времени. Облигации внутреннего государственного займа — тот редкий инструмент, в котором простота сходится с надежностью: вы занимаете средства государству, а государство обязуется вернуть номинал и проценты в определенные даты.

Сегодня «зайти» в ОВГЗ можно либо через цифровую «витрину» приложения «Дія», либо напрямую через банки и брокеров. Оба пути имеют смысл, но дают разный опыт и разный уровень контроля. В новой статье Finance.ua сделал разбор обоих вариантов:

🎞️ Наверное, каждый из нас сталкивался с финансовым хаосом: нужно купить подарок, оплатить обучение, отдать долг, закрыть кредит, а зарплата пришла, и нет. Как же этого избежать? Рассказываем в новом видео на нашем YouTube-канале:

Выплаты за рождение ребенка

С 1 января 2026 года выплата при рождении ребенка составит 50 тыс. грн — за соответствующий законопроект в целом проголосовала Верховная Рада. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1 года составит 7 000 грн.

Цены на билеты на поезд

Укрзализныця планирует повысить цены для билетов 1 класса «Интерсити» и вагонов СВ. Как заявил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко, чистый убыток УЗ за 9 месяцев 2025 года составил 7,1 млрд грн. Убытки пассажирских перевозок в 2024 году — 18 млрд грн. Чтобы стабилизировать ситуацию, Лещенко, помимо повышения цен на билеты, предлагает внутреннюю оптимизацию, в частности, продажу металлолома.

Председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский добавил , что социальная инициатива УЗ-3000 заработает в декабре, будет действовать в месяцы низкого сезона, ориентировочно, четыре месяца, но детальная механика программы еще прорабатывается.

Гибкое курсообразование

Аналитики ICU отметили , что Национальный банк по итогам октября ослабил курс гривны почти до 42 грн за доллар, хотя ситуация на валютном рынке оставалась относительно стабильной. Вероятно, это свидетельствует о готовности НБУ существенно увеличить амплитуду колебаний курса гривны и отойти от де-факто фиксированного обменного курса, который наблюдался последние несколько месяцев.

По данным НБУ, доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сокращается. По состоянию на 1 октября 2025 года она достигла минимального за последнее десятилетие уровня — 25,0%. Это на 5,3 п. п. ниже показателя на начало года и на 1,6 п. п. ниже показателя марта 2022 года.

Установка POS-терминалов

С 1 января 2026 года обязанность установить платежные терминалы (POS-терминалы) распространяется на торговцев в населенных пунктах с населением менее 5 000 человек. То есть требование касается фактически всех субъектов, которые продают товары или предоставляют услуги офлайн. Кто из ФЛП уже с 1 января 2026 года должен работать с платежным терминалом — рассказываем здесь

Реестр ущерба

Международный Реестр ущерба, причиненного российской агрессией против Украины, открыл новую категорию для подачи заявлений — A3.3 «Потеря жилья или места жительства». Эта категория касается людей, лишившихся своего жилья или места жительства, независимо от того, были ли они официально зарегистрированы и имели ли право собственности. Речь идет именно о помещении, которое фактически было домом.

Также в приложении «Дія» появилась возможность повторно подать заявление на компенсацию по программе єВідновлення, если жилье снова пострадало от обстрела или атаки. Это можно сделать даже тогда, когда ремонт по предыдущему заявлению уже идет.

Шаги, чтобы найти идеальную вакансию

Многие искатели работы сейчас сталкиваются с одинаковой ситуацией: резюме рассылаются, вакансии просматриваются, время идет — а ответа нет. Это порождает разочарование и сомнения в собственных силах. Но дело не всегда в профессиональности или опыте кандидата. Чаще решающим становится подход к поиску. Делимся 5 шагами , которые помогут остановить хаотические попытки и, наконец, выйти на вакансии, где вас действительно ждут.

Кстати, по данным OLX Работа, с начала 2025 года наибольшее повышение медианных зарплат произошло в сфере рекламы и дизайна, IT, образования и перевода, а также на вакансиях для соискателей без опыта.

По словам первого вице-президента ТППУ Михаила Непрана, на фоне острого дефицита рабочей силы снова актуализировался вопрос привлечения трудовых мигрантов. Сколько иностранцев потребуется после войны — читайте здесь

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.