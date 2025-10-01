День финансов: 4 млрд евро от ЕС, последствия выезда мужчин до 22 лет, новые правила продажи авто Сегодня 17:35

Среда, 1 октября. Украина получила 4 млрд евро от ЕС за счет российских активов, а в США начался шатдаун. Ксати, в статье вы можете прочитать все детали.

Также мы разобрали основное, что изменится в Украине с октября. Об этом смотрите в новом видео.

4 млрд евро от ЕС за счет российских активов.

В среду, 1 октября, Украина получила транш от ЕС в размере 4 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Средства будут направлены на приоритетные расходы госбюджета в социальной сфере, для нужд обороны и на восстановление страны.

В США начался шатдаун.

В среду федеральное правительство США частично прекратило работу. Причиной послужили глубокие политические противоречия между Конгрессом и Белым домом, которые не смогли договориться о бюджете. Это уже 15-й «шатдаун» с 1981 года, и он может длиться дольше предыдущих. Все детали по ссылке.

Ограничение уровня зарплат чиновников.

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предлагает в государственном бюджете на 2026 год закрепить ограничение уровня заработных плат чиновников. Предложенный лимит — 80 тыс. грн в месяц.

Также он объяснил, какие налоги будут платить таксисты.

Гетманцев предлагает поднять налог на прибыль банков до 50% в 2026 году.

Тарифы на электроэнергию для населения.

Увеличение тарифов на электроэнергию для населения после 31 октября не планируется. В министерстве развития общин и территорий Украины напомнили, что продолжает действовать мораторий на повышение тарифов для населения в сфере теплоснабжения.

Новые правила продажи новых автомобилей.

Изменения обязывают продавцов новых легковых автомобилей предоставлять покупателям исчерпывающую и стандартизированную информацию об официальных удельных расходах топлива и выбросах CO2.

НБУ вводит в обращение монету.

Новая монета продолжает серию «Вооруженные Силы Украины» и отмечает вклад в защиту территориальной целостности Украины военнослужащих Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, которые являются символом инновационности, технологического превосходства и интеллекта украинской армии.

Последствия выезда мужчин в возрасте до 22 лет.

Разрешение на выезд мужчин 18−22 лет несет риск сокращения молодых кадров в короткой и средней перспективе. Это отразится на отраслях, где молодежь составляет основу первой занятости: ритейл, HoReCa, логистика, производство, сезонные работы. 23% юношей планируют выезд за границу.

«Укрпочта» ко дню Защитников выпустила новую марку.

В честь дня Защитников презентуют новую почтовую марку серии «Нагороди України» — «Медаль „Захиснику Вітчизни“». Тираж — 300 тыс. экземпляров.

