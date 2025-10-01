В россии остановились 38% мощностей НПЗ Сегодня 20:20

Атаки украинских дронов, которые с начала августа поразили более двух десятков крупных нефтеперерабатывающих заводов на территории рф, погрузили российский топливный рынок в кризис, которого он еще не видел.

или 338 тысяч тонн в сутки. Как пишет российское агентство РБК со ссылкой на данные агентства «Сиала», по состоянию на 28 сентября на НПЗ по всей стране простаивали 38% мощностей по первичной переработке нефти,

Совокупный объем мощностей, доступных для производства бензина и дизтоплива, упал на 6% в августе и еще на 18% в сентябре.

Масштаб простоев на НПЗ стал исторически беспрецедентным: он превысил рекорд августа (23%, 206 тысяч тонн в сутки), а также предыдущие рекорды мая-2022 (196 тысяч тонн в сутки) и мая-2020 (164 тысячи тонн в сутки).

Приблизительно 70% простоев, согласно подсчетам «Сиалы», стали результатом атак беспилотников: на конец сентября они вывели из строя примерно четверть российской нефтепереработки, или около 236 тысяч тонн в сутки.

В сентябре еще четыре российских НПЗ остановили выпуск после атак украинских БПЛА. Среди них — «Кинеф» в Ленинградской области, занимающий второе место по мощности в россии, а также Рязанский НПЗ «Роснефти», входящий в топ-5 крупнейших. Первый остановился 14 сентября, второй — 5 сентября. Также с 20 сентября остановил переработку Новокуйбышевский НПЗ, а 22 сентября — Астраханский ГПЗ «Газпрома».

В результате производство бензина за сентябрь сократилось на 1 млн. тонн, а его дефицит на внутреннем рынке достиг 20% от потребления, писало российское издание «Коммерсант».

российские нефтяные компании мало что могут сделать, чтобы сгладить кризис, отмечает экономист Владислав Иноземцев, чьи слова цитирует The Moscow Times. Ремонт пострадавших заводов может длиться месяцами, особенно с учетом санкций. Поставки западного оборудования, которое использовалось для модернизации НПЗ в 2010-х, запрещены, а легко заменить его китайскими аналогами невозможно.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.