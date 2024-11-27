День финансов: $4,8 млрд от Всемирного банка, курс гривны до конца года, перспективные криптовалюты на 2025 год — Finance.ua

День финансов: $4,8 млрд от Всемирного банка, курс гривны до конца года, перспективные криптовалюты на 2025 год Сегодня 17:45

В среду, 27 ноября, об инвестициях, курсе гривны и помощи Украине.

$4,8 миллиарда от Всемирного банка. Сегодня Украина Сегодня Украина получила от Всемирного банка кредит в размере $4,8 млрд. Кредит будет направлен, в частности, на покрытие основных социальных и гуманитарных расходов, таких как заработная плата работников здравоохранения, образования, служб быстрого реагирования и других поставщиков критически важных государственных услуг.

Кстати, президент Европарламента Роберта Метсола подписала бюджет ЕС на 2025 год после того как евродепутаты поддержали его большинством голосов — документ стал законом. Еврокомиссия по проекту бюджета предусматривала для Украины 15,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility.

Со своей стороны, президент США Джозеф Байден призвал Конгресс выделить дополнительные $24 млрд долл. США для усиления военной поддержки Украины. Однако часть республиканцев уже выразила несогласие с этим шагом, подвергая запрос резкой критике.

Мужчин обяжут установить «Резерв+». В Украине вскоре В Украине вскоре внедрят электронную систему воинского учета через приложение «Резерв+», базирующееся на реестре «Оберіг». Эта система будет содержать важную информацию о воинском учете, пригодности к службе и причинах снятия с учета. Причем все данные будут поступать непосредственно из государственных баз данных и военкоматов (ТЦК).

Также, как сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, мужчин в возрасте 16−25 лет ставят на учет автоматически — потребности обращаться в ТЦК и проходить медосмотр больше нет.

Курс гривны до конца года. НБУ сохраняет объем интервенций на высоком уровне, хоть и ниже средненедельного значения этого года. Национальный банк позволяет курсу гривны незначительно колебаться вблизи 41.3 грн/$, что все еще ниже пиковых значений июля и начала месяца (41.49 и 41.45 грн/$ соответственно). Аналитики ICU НБУ сохраняет объем интервенций на высоком уровне, хоть и ниже средненедельного значения этого года. Национальный банк позволяет курсу гривны незначительно колебаться вблизи 41.3 грн/$, что все еще ниже пиковых значений июля и начала месяца (41.49 и 41.45 грн/$ соответственно). Аналитики ICU ожидают , что НБУ может таким образом постепенно ослаблять курс гривны до конца года, по крайней мере до 42 грн/$.

Как добавил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов, курсовые изменения на валютном рынке Украины в следующем году будут менее заметны, несмотря на инфляцию. В конце текущего года она может составить 10%.

Переход на фриланс. По По данным исследования Freelancehunt, с началом полномасштабного вторжения жизнь миллионов украинцев изменилась коренным образом. Для 354 тысяч человек эти изменения стали толчком к переходу на фриланс. Самый популярный фриланс среди зуммеров и миллениалов. Это наиболее представленные возрастные группы как в Украине, так и в мире.

По данным Gremi Personal, в Польше, кроме украинцев, активно ищут работу грузины и белорусы. За неимением украинских мужчин, Польша начала привлекать больше людей из Азии, Африки и даже Южной Америки.

Вклады украинцев. По По данным Фонда гарантирования, по состоянию на 1 ноября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 331,6 млрд грн, что на 5,9 млрд грн больше аналогичного показателя на 1 октября. В гривне украинцы держат 854,9 млрд грн, в валюте — 476,7 млрд грн.

Сейчас многие украинцы ищут возможности заработка. Криптовалюта — одна за них. Украина всегда входит в различные рейтинги, как государство, где криптовалюта пользуется немалым спросом. Именно о том, какие криптовалюты наиболее перспективны и какие будут в тренде в 2025 году — рассказываем в новом материале:

Кроме депозитов и криптовалюты, одной из самых устойчивых инвестиций в условиях войны является рынок земли. На инвестиционной конференции «Жить на проценты» мы спросили эксперта по земельным инвестициям, автора проекта «Ґрунтовно» Сергея Крамаренко об особенностях инвестиций в землю, где сегодня нельзя купить землю и о потенциальной доходности земли. Что он рассказал — смотрите в этом видео:

Британия продлит визы для украинцев. Великобритания Великобритания продлила еще на 18 месяцев визы украинским беженцам, находящимся на территории страны по программе спонсорства. Для продления визы нужно подавать заявку, продление не будет автоматическим.

Новая монета НБУ. Национальный банк Национальный банк ввел в обращение третью памятную монету из этой серии — «Українська бавовна. «БТР-4Е «Буцефал»». Ее можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 11 декабря 2024 года, а также в банках-дистрибьюторах.

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