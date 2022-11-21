День финансов: $23 миллиарда финпомощи, НАТО признала россию государством-террористом, скидки на Черную пятницу — Finance.ua

День финансов: $23 миллиарда финпомощи, НАТО признала россию государством-террористом, скидки на Черную пятницу Сегодня 17:50

В понедельник, 21 ноября, Парламентская ассамблея НАТО признала россию государством-террористом, что это дает Украине — дальше.

$23 миллиарда финансовой помощи. С начала полномасштабной войны Украина С начала полномасштабной войны Украина получила от международных партнеров 23 млрд долларов финансовой помощи. Из них 4,8 млрд пришло от Европейского Союза и 8,5 млрд от Соединенных Штатов.

Также в Еврокомиссии рассказали подробности плана финансирования Украины на 18 млрд евро.

Сколько людей потеряли работу из-за войны. На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину по состоянию на конец ноября около На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину по состоянию на конец ноября около 5 миллионов человек потеряли работу.

В ПриватБанке назвали услугу, которой украинцы пользуются все чаще. Украинцы все чаще Украинцы все чаще пользуются услугой обналичивания на кассах торговых точек через POS-терминалы ПриватБанка. По данным банка, в октябре украинцы меньше покупали одежды, обуви и других промышленных товаров — на 5,7%, а также электроники и бытовой техники на 5%.

👛 Кстати, скоро будет Черная пятница. В Украине оно приходится на 25 ноября. Впрочем, продавцы уже запустили солидные скидки, кое-где доходят до 90%. Finance.ua собрал для вас предложения, которые подготовили торговые сети в этом году, а также напомним, как возникла эта традиция — отпускать товары чуть ли не даром.

Возможен ли Блэкаут в Украине? Как Как заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, не обязательно, что блэкаут в Украине состоится именно в этом сезоне. Ведь если он и произойдет, то сразу начнутся восстановительные работы, чтобы вернуть электроснабжение украинцам.

При этом в ОП объяснили, стоит ли уезжать за границу украинцам из-за возможного блэкаута.

Продажа квартир в новостройках. Количество сделок по продажи квартир в новостройках Киева упало Количество сделок по продажи квартир в новостройках Киева упало практически до нуля. Если до 24 февраля популярные девелоперы столицы продавали по 150-250 квартир в месяц, то сейчас таких сделок всего десяток или больше.

При этом эксперт сообщил, чего ждать от курса до конца ноября.

Фантомные патрули. В Украине хотят В Украине хотят ужесточить контроль за соблюдением ПДД. В полиции считают, что в Украине следует вернуть штрафные баллы за нарушение ПДД. Дело в том, что штрафы не всегда являются эффективным средством сдерживания нарушителей.

Криптовалюты и мир вокруг. Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они манят своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес. Вот подборка самого интересного за период Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они манят своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес. Вот подборка самого интересного за период с 14 по 20 ноября 2022 года.

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