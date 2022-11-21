День финансов: $23 миллиарда финпомощи, НАТО признала россию государством-террористом, скидки на Черную пятницу — Finance.ua

День финансов: $23 миллиарда финпомощи, НАТО признала россию государством-террористом, скидки на Черную пятницу
В понедельник, 21 ноября, Парламентская ассамблея НАТО признала россию государством-террористом, что это дает Украине — дальше.
$23 миллиарда финансовой помощи. С начала полномасштабной войны Украина получила от международных партнеров 23 млрд долларов финансовой помощи. Из них 4,8 млрд пришло от Европейского Союза и 8,5 млрд от Соединенных Штатов.
- Также в Еврокомиссии рассказали подробности плана финансирования Украины на 18 млрд евро.
Сколько людей потеряли работу из-за войны. На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину по состоянию на конец ноября около 5 миллионов человек потеряли работу.
В ПриватБанке назвали услугу, которой украинцы пользуются все чаще. Украинцы все чаще пользуются услугой обналичивания на кассах торговых точек через POS-терминалы ПриватБанка. По данным банка, в октябре украинцы меньше покупали одежды, обуви и других промышленных товаров — на 5,7%, а также электроники и бытовой техники на 5%.
👛 Кстати, скоро будет Черная пятница. В Украине оно приходится на 25 ноября. Впрочем, продавцы уже запустили солидные скидки, кое-где доходят до 90%. Finance.ua собрал для вас предложения, которые подготовили торговые сети в этом году, а также напомним, как возникла эта традиция — отпускать товары чуть ли не даром.
Что предлагают украинские торговые сети к Черной пятнице. Скидки до 90%🤑
Возможен ли Блэкаут в Украине? Как заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, не обязательно, что блэкаут в Украине состоится именно в этом сезоне. Ведь если он и произойдет, то сразу начнутся восстановительные работы, чтобы вернуть электроснабжение украинцам.
- При этом в ОП объяснили, стоит ли уезжать за границу украинцам из-за возможного блэкаута.
Продажа квартир в новостройках. Количество сделок по продажи квартир в новостройках Киева упало практически до нуля. Если до 24 февраля популярные девелоперы столицы продавали по 150-250 квартир в месяц, то сейчас таких сделок всего десяток или больше.
- При этом эксперт сообщил, чего ждать от курса до конца ноября.
Фантомные патрули. В Украине хотят ужесточить контроль за соблюдением ПДД. В полиции считают, что в Украине следует вернуть штрафные баллы за нарушение ПДД. Дело в том, что штрафы не всегда являются эффективным средством сдерживания нарушителей.
Криптовалюты и мир вокруг. Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они манят своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес. Вот подборка самого интересного за период с 14 по 20 ноября 2022 года.
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