При каких условиях повестка, отправленная по почте, будет считаться врученной: разъяснение — Finance.ua

При каких условиях повестка, отправленная по почте, будет считаться врученной: разъяснение
По истечении 60-дневного срока, предусмотренного законом для уточнения военно-учетных данных, в Украине для передачи повесток будут использовать обычную почту. Получая заказное письмо, человек расписывается во время получения или отказывается от него.
Такое заявление в эфире программы «1+1» сделал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
«Почтой заказным письмом действительно будут отправлять повестки после 16 июля», — сказал он.
Лазуткин добавил, что повестка считается врученной, если человек подписался лично под ней.
«Приходит заказное письмо, человек под роспись получает или отказывается, или она (повестка. — Ред.) возвращается и таким образом считается, что она была доставлена… Если человека не было физически на месте и возвращается, то тогда запускается механизм административного правонарушения», — объяснил спикер Минобороны.
Напомним, Кабинет министров внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи по оповещению призывников, военнообязанных и резервистов.
Согласно документу, повестка или другой документ о вызове в территориальные центры комплектования и социальной поддержки «может быть отправлена рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении».
Норма об «уведомлении о вручении» включена в другие нормативные документы, в частности, в Порядок организации и ведения военного учета призывников и в Порядок проведения призыва граждан на военную службу.
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