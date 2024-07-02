При каких условиях повестка, отправленная по почте, будет считаться врученной: разъяснение — Finance.ua

При каких условиях повестка, отправленная по почте, будет считаться врученной: разъяснение Сегодня 21:01 — Личные финансы

При каких условиях повестка, отправленная по почте, будет считаться врученной: разъяснение

По истечении 60-дневного срока, предусмотренного законом для уточнения военно-учетных данных, в Украине для передачи повесток будут использовать обычную почту. Получая заказное письмо, человек расписывается во время получения или отказывается от него.

Такое заявление в эфире программы «1+1» сделал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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«Почтой заказным письмом действительно будут отправлять повестки после 16 июля», — сказал он.

Лазуткин добавил, что повестка считается врученной, если человек подписался лично под ней.

«Приходит заказное письмо, человек под роспись получает или отказывается, или она (повестка. — Ред.) возвращается и таким образом считается, что она была доставлена… Если человека не было физически на месте и возвращается, то тогда запускается механизм административного правонарушения», — объяснил спикер Минобороны.

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Напомним, Кабинет министров внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи по оповещению призывников, военнообязанных и резервистов.

Согласно документу, повестка или другой документ о вызове в территориальные центры комплектования и социальной поддержки «может быть отправлена ​​рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении».

Норма об «уведомлении о вручении» включена в другие нормативные документы, в частности, в Порядок организации и ведения военного учета призывников и в Порядок проведения призыва граждан на военную службу.

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