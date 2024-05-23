Повестки на работе: как будут наказывать работодателей за нарушение правил мобилизации — Finance.ua

Повестки на работе: как будут наказывать работодателей за нарушение правил мобилизации Сегодня 11:02

Повестки на работе: как будут наказывать работодателей за нарушение правил мобилизации

Выдавать повестки военнообязанным могут и работодатели, говорят в Министерстве обороны Украины. Кроме того, работодателей обязали доставлять работников в ТЦК.

Что должны делать работодатели в рамках новых мобилизационных правил и что будет в случае нарушений — в комментарии РБК-Украина объясняет юрист практики военного права Даниил Гончаренко.

За что могут штрафовать работодателей

18 мая 2024 года вступили в силу положения закона о мобилизации. В частности те, что требуют от всех военнообязанных обновления своих личных данных в течение 60 дней. А постановлением № 560 определено, как будут проходить ВВК, вручать повестки и другие вопросы.

«В связи с принятием нового закона о внесении изменений в законодательство о мобилизации, предприятия, учреждения и организации должны более активно способствовать мобилизации. Они обязаны вести воинский учет работников, выдавать повестки и выполнять мобилизационные распоряжения», — объясняет Даниил Гончаренко.

Согласно постановлению Кабмина «Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов», штрафы могут быть наложены за:

непредоставление списков граждан, подлежащих приписке к территориальным центрам комплектования и социальной поддержки;

прием на работу призывников, военнообязанных и резервистов, не состоящих на воинском учете;

необеспечение оповещения этих лиц об их вызове;

препятствование их быстрой явке на сборные пункты и призывные участки;

несвоевременное предоставление некоторых документов для ведения воинского учета;

непредоставление сведений о таких лицах.

Сколько придется заплатить нарушителям

Наказание за такое нарушение со стороны юридических лиц предусмотрено статьей 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Штрафы за это составляют от 34 000 до 59 500 гривен. Штрафы взимаются с руководителей предприятий», — отмечает юрист.

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