Определены уполномоченные и места для вручения повесток — Finance.ua

Определены уполномоченные и места для вручения повесток Сегодня 18:30 — Личные финансы

Определены уполномоченные и места для вручения повесток

Постановлением № 560 правительство утвердило Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период.

В частности, документ определяет, кто и когда может вручать повестки резервистам и военнообязанным.

Отмечается, что вручение повесток осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных домах и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блок- постах), пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Согласно постановлению, повестки имеют право вручать:

представители ТЦК — в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего центра;

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) — в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующей районной, городской госадминистрации (военной администрации);

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов — в административных пределах населенных пунктов и территорий, на которые распространяются полномочия соответствующих исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

представители предприятий, учреждений, организаций — на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения сотрудниками работ (обязанностей);

представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете) — на всей территории Украины.

Определено, что повестка формируется с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов или бланк повестки заполняется представителем ТЦК.

Руководитель ТЦК накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись или лично подписывает повестку и скрепляет гербовой печатью. Регистрационный номер повестки фиксируется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

В повестке должны быть указаны:

фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

полное название ТЦК или соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или регионального органа СБУ, выдавшего повестку;

цель вызова в ТЦК или соответствующие подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ;

место, дата и время явки по вызову;

подпись (квалифицированная электронная подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку, дата подписи;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности указывать причину неявки.

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