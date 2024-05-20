Определены уполномоченные и места для вручения повесток — Finance.ua

Определены уполномоченные и места для вручения повесток
Постановлением № 560 правительство утвердило Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период.
В частности, документ определяет, кто и когда может вручать повестки резервистам и военнообязанным.
Отмечается, что вручение повесток осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных домах и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блок- постах), пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Согласно постановлению, повестки имеют право вручать:
- представители ТЦК — в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего центра;
- представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) — в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующей районной, городской госадминистрации (военной администрации);
- представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов — в административных пределах населенных пунктов и территорий, на которые распространяются полномочия соответствующих исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;
- представители предприятий, учреждений, организаций — на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения сотрудниками работ (обязанностей);
- представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете) — на всей территории Украины.
Определено, что повестка формируется с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов или бланк повестки заполняется представителем ТЦК.
Руководитель ТЦК накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись или лично подписывает повестку и скрепляет гербовой печатью. Регистрационный номер повестки фиксируется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
В повестке должны быть указаны:
- фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;
- полное название ТЦК или соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или регионального органа СБУ, выдавшего повестку;
- цель вызова в ТЦК или соответствующие подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ;
- место, дата и время явки по вызову;
- подпись (квалифицированная электронная подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку, дата подписи;
- регистрационный номер повестки;
- разъяснение о последствиях неявки и об обязанности указывать причину неявки.
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