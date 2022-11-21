В ПриватБанку назвали послугу, якою українці користуються все частіше — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В ПриватБанку назвали послугу, якою українці користуються все частіше

Фондовий ринок
265
Українці все частіше користуються послугою отримання готівки на касах торгових точок через POS-термінали ПриватБанку.
Про це повідомив член правління з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв, пише пресслужба банку.
Так, у жовтні при майже незмінному в порівнянні з вереснем загальному обсягу оплат картками, українці отримали готівки на касі на 12% більше — на 1,6 млрд грн.
Читайте також
"Саме ця послуга в умовах аварійних відключень електрики та повітряних тривог дозволяє мільйонам людей за необхідності отримувати готівку без зайвої небезпеки на пошук банкомату чи банківського відділення, — відзначив Євген Заіграєв.
Що купують українці
Загалом у жовтні українці більше платили картками за паливо — обсяги безготівкових оплат на АЗС зросли за місяць на 12,7%, та іжу — на 3,5%.
Меньше купували у жовтні одяга, взуття та інших промислових товарів — на 5,7%, а також електроніки і побутової техніки на 5%.
Читайте також
За останній місяць український бізнес продовжив активно нарощувати мережу безготівкових розрахунків — за останній місяць торговці та підприємці встановили 5,5 тисяч нових терміналів ПриватБанку.
Нагадаємо, що згідно постанови уряду, з 1 січня 2023 року всі торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв).

Отримати гроші до зарплати 💰

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.