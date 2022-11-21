В ПриватБанку назвали послугу, якою українці користуються все частіше — Finance.ua

В ПриватБанку назвали послугу, якою українці користуються все частіше Сьогодні 13:03 — Фондовий ринок

Українці все частіше користуються послугою отримання готівки на касах торгових точок через POS-термінали ПриватБанк у.

Про це повідомив член правління з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв, пише пресслужба банку.

Так, у жовтні при майже незмінному в порівнянні з вереснем загальному обсягу оплат картками, українці отримали готівки на касі на 12% більше — на 1,6 млрд грн.

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"Саме ця послуга в умовах аварійних відключень електрики та повітряних тривог дозволяє мільйонам людей за необхідності отримувати готівку без зайвої небезпеки на пошук банкомату чи банківського відділення, — відзначив Євген Заіграєв.

Що купують українці

Загалом у жовтні українці більше платили картками за паливо — обсяги безготівкових оплат на АЗС зросли за місяць на 12,7%, та іжу — на 3,5%.

Меньше купували у жовтні одяга, взуття та інших промислових товарів — на 5,7%, а також електроніки і побутової техніки на 5%.

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За останній місяць український бізнес продовжив активно нарощувати мережу безготівкових розрахунків — за останній місяць торговці та підприємці встановили 5,5 тисяч нових терміналів ПриватБанку.

Нагадаємо, що згідно постанови уряду, з 1 січня 2023 року всі торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв).

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