Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом: що це дає Україні — Finance.ua

Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом: що це дає Україні
Парламентська асамблея НАТО, яка зараз проходить у Мадриді, закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала рф державою-терористом.
Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.
«Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво російської федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО», — заявив Чернєв.
За його словами, резолюція містить низку важливих для України рішень:
— збільшення постачання Україні озброєння;
— розробка конкретних кроків стосовно вступу України до НАТО;
— створення механізму стягнення репарацій з рф за завдані Україні збитки.
Також Чернєв наголосив, що у резолюції закріплений принцип про те, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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