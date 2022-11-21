Продажі квартир у новобудовах Києва за час війни впали у 10-15 разів – експерти — Finance.ua

Продажі квартир у новобудовах Києва за час війни впали у 10-15 разів – експерти Сьогодні 08:00 — Нерухомість

Кількість угод із продажу квартир у новобудовах Києва впала практично до нуля. Якщо до 24 лютого популярні девелопери столиці продавали по 150-250 квартир на місяць, то зараз таких угод лише десяток чи трохи більше.

Кількість угод із купівлі житла в новобудовах Києва впала в 10-15 разів. Але навіть за низького попиту вартість квадратного метра все одно зростає, розповіла РБК-Україна експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак.

За її словами, це відбувається з двох причин: собівартість усіх видів робіт зросла, оскільки дорожчають матеріали та потрібно налагоджувати нові ланцюжки поставок. Багато матеріалів через зупинку роботи заводів треба заводити з-за кордону.

«Дуже помітна кадрова проблема: багато співробітників пішли у ЗСУ та інші сили оборони. Це впливає на інфляцію та вартість будівельних робіт. Друга причина — курс долара . Спочатку НБУ утримував долар, а коли його відпустили у вільне плавання, була якась розбіжність: девелопери всі ще намагалися тримати ціни, але вже витрачали на потреби об’єкта вже більше грошей, оскільки все вже подорожчало», — зазначила експерт.

За її оцінками, вже ближче до осені ціни на житло почали показувати реальну вартість на ринку та суттєво підвищуватись.

Падіння рівня продажів підтверджує й експерт консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький. За його словами, зараз людей більше цікавить вторинка — попупають переважно житло у власників на вторинному ринку.

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«Вибір квартир зараз величезний. На кожного клієнта припадає близько 50 пропозицій квартир, які відповідають його побажанням та критеріям. На практиці житло купують дешевше, ніж пропонується в оголошеннях. Щоб угода відбулася, клієнтам пропонують знижки», — зазначив експерт.

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