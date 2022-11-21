Продажі квартир у новобудовах Києва за час війни впали у 10-15 разів – експерти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Продажі квартир у новобудовах Києва за час війни впали у 10-15 разів – експерти

Нерухомість
20
Кількість угод із продажу квартир у новобудовах Києва впала практично до нуля. Якщо до 24 лютого популярні девелопери столиці продавали по 150-250 квартир на місяць, то зараз таких угод лише десяток чи трохи більше.
Кількість угод із купівлі житла в новобудовах Києва впала в 10-15 разів. Але навіть за низького попиту вартість квадратного метра все одно зростає, розповіла РБК-Україна експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак.
Читайте також
За її словами, це відбувається з двох причин: собівартість усіх видів робіт зросла, оскільки дорожчають матеріали та потрібно налагоджувати нові ланцюжки поставок. Багато матеріалів через зупинку роботи заводів треба заводити з-за кордону.
«Дуже помітна кадрова проблема: багато співробітників пішли у ЗСУ та інші сили оборони. Це впливає на інфляцію та вартість будівельних робіт. Друга причина — курс долара. Спочатку НБУ утримував долар, а коли його відпустили у вільне плавання, була якась розбіжність: девелопери всі ще намагалися тримати ціни, але вже витрачали на потреби об’єкта вже більше грошей, оскільки все вже подорожчало», — зазначила експерт.
Місце для вашої реклами
За її оцінками, вже ближче до осені ціни на житло почали показувати реальну вартість на ринку та суттєво підвищуватись.
Падіння рівня продажів підтверджує й експерт консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький. За його словами, зараз людей більше цікавить вторинка — попупають переважно житло у власників на вторинному ринку.
Читайте також
«Вибір квартир зараз величезний. На кожного клієнта припадає близько 50 пропозицій квартир, які відповідають його побажанням та критеріям. На практиці житло купують дешевше, ніж пропонується в оголошеннях. Щоб угода відбулася, клієнтам пропонують знижки», — зазначив експерт.

Іпотека: куди звернутися за кредитом на житло🏢

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.