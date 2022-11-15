На ринку нерухомості на українців чекає сюрприз - експерт — Finance.ua

На ринку нерухомості на українців чекає сюрприз - експерт Сьогодні 17:00 — Нерухомість

В Україні на тлі війни на ринку нерухомості скоротився попит не тільки на житло в новобудовах, а й на «вторинці». Аналітики прогнозують, що під кінець року ціни приємно здивують.

Про це розповів аналітик однієї з українських брокерських компаній Олександр Болтян, пише Канал 24.

Як зазначає аналітик, в країні ближче до нового року ціни на вторинному ринку нерухомості впадуть ще сильніше. Вартість знизиться орієнтовно ще на 15%.

За його словами, зараз люди намагаються накопичувати кошти, тому у 2023 році будуть готові торгуватися та продавати нерухомість навіть дешевше з метою отримати готівку на руки.

Аналітик пояснює це тим, що через війну населення не має впевненості у тому, що житло залишиться цілим, тоді як наявність заощаджень виглядає більш раціонально у даній ситуації.

При цьому перевагу у виборі покупців віддаватимуть тим, хто зможе одразу виплатити всю суму у валюті.

Також громадяни ще не скоро перейдуть на розрахунки та заощадження у нацвалюті.

«Ті, хто має заощаджень менше 10 тисяч доларів США, триматимуть їх у гривні. А ті, у кого заощаджень понад 10 тисяч доларів США, найімовірніше, розподілять їх на долари, євро та гривні», — наголосив експерт.

В Україні квартири на первинному ринку нерухомості можуть здорожчати щонайменше на 20%. З 1 листопада запрацює закон про оподаткування угод з об’єктами нерухомого майна, збудовані у майбутньому.

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