На ринку нерухомості на українців чекає сюрприз - експерт — Finance.ua
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На ринку нерухомості на українців чекає сюрприз - експерт

Нерухомість
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В Україні на тлі війни на ринку нерухомості скоротився попит не тільки на житло в новобудовах, а й на «вторинці». Аналітики прогнозують, що під кінець року ціни приємно здивують.
Про це розповів аналітик однієї з українських брокерських компаній Олександр Болтян, пише Канал 24.
Як зазначає аналітик, в країні ближче до нового року ціни на вторинному ринку нерухомості впадуть ще сильніше. Вартість знизиться орієнтовно ще на 15%.
За його словами, зараз люди намагаються накопичувати кошти, тому у 2023 році будуть готові торгуватися та продавати нерухомість навіть дешевше з метою отримати готівку на руки.
Аналітик пояснює це тим, що через війну населення не має впевненості у тому, що житло залишиться цілим, тоді як наявність заощаджень виглядає більш раціонально у даній ситуації.
При цьому перевагу у виборі покупців віддаватимуть тим, хто зможе одразу виплатити всю суму у валюті.
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Також громадяни ще не скоро перейдуть на розрахунки та заощадження у нацвалюті.
«Ті, хто має заощаджень менше 10 тисяч доларів США, триматимуть їх у гривні. А ті, у кого заощаджень понад 10 тисяч доларів США, найімовірніше, розподілять їх на долари, євро та гривні», — наголосив експерт.
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За матеріалами:
Телеканал новин 24
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