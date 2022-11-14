Скільки коштують квартири у Києві, Львові, Ужгороді: аналіз ринку житла — Finance.ua

Скільки коштують квартири у Києві, Львові, Ужгороді: аналіз ринку житла Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Скільки коштують квартири у Києві, Львові, Ужгороді: аналіз ринку житла

Попри повномасштабне вторгнення росії, ринок нерухомості України продовжує розвиватися. Хороші показники показують західні регіони. Приміром, у Львівській області зросла частка покупців із Києва, пише «Твоє місто».

Що відбувається з ринком первинної нерухомості

По всій Україні відновили будівництво 69% ЖК. Зокрема, Київ по будівництву відновився лише наполовину, а регіони Заходу України відновили будівництво у більшій мірі.

Відновлення будівництва можна підтвердити й тим, скільки завершують проєктів. Загалом в Україні завершили будівництво 131 ЖК та почали будівництво 81 ЖК.

Лідерами серед регіонів, де найбільше завершених будівництв від лютого 2022 року, є Львівська (31), Київська (17) та Івано-Франківська області (13). Крім того, Львівська область також є регіоном, де почали найбільше будівництва нових ЖК (16), на другому місці — Тернопіль (14), далі — Київська та Вінницька області (по 8).

Продажі

Загалом в Україні відносно лютого відкрили продажі 78% ЖК. Найбільше — у Черкаській області (100%), далі — у Закарпатській та Чернівецькій (96%). Львівщина та Івано-Франківська області мають по 94%. Найменше продажів відкрили у Миколаївській (4%), Харківській (20%) та Запорізькій областях (28%).

Ціни

Найбільший приріст цін на нерухомість за метр квадратний спостерігають у Закарпатській області. Зокрема, в Ужгороді вартість на вересень 2022 року становила 990 доларів, тобто різниця цін від лютого по жовтень зросла на 22%.

Також на 22% зросли ціни за метр квадратний у Кропивницькому і становлять 620 доларів.

У Львові ціна становить 1150 доларів (+20%), у Чернівцях 860 доларів (+18%).

Водночас у Києві ціна трохи знизилася і становить 1190 доларів (-2%), у Київській області 690 доларів (-8%), а у Черкасах 520 доларів (-15%).

З яких регіонів люди цікавляться новобудовами в Україні

У Львівській області квартирами найчастіше цікавляться мешканці цієї ж області (53%), трохи менший відсоток (21%) хочуть придбати квартиру на Львівщині люди з Києва. Ще 12% — мешканці інших регіонів, а 14% — люди з інших країн.

У Києві також більша частина людей, які хочуть придбати там житло, є мешканцями міста та області (54%). Така ж ситуація у Київській області, де 63% людей є мешканцями Києва й області.

Телеканал 24 За матеріалами:

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