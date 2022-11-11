«Гойдалки» на ринку нерухомості: ціни на квартири продовжують зростати — Finance.ua

«Гойдалки» на ринку нерухомості: ціни на квартири продовжують зростати Сьогодні 14:00 — Нерухомість

Після початку повномасштабної війни, попит на купівлю житла знизився майже на 95%. Однак, забудовники передбачають, що вартість нових квартир продовжуватиме зростати.

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Наразі вартість житла зросла на 40-50%. Будівництво під час війни суттєво подорожчало, а купівельна спроможність різко впала. Тож купівля житла стає менш доступною для українців. Зростання цін на квартири в новобудовах намагаються пристосувати до військових реалій, тому забудовники готові робити клієнтам знижки.

Одна з причин здорожчання квартир — зростання вартості будівельних матеріалів. Частка імпортних компонентів зросла з 30-40% до 80-90% для новобудов класу комфорт та становить майже 100% для преміальних ЖК. Забудовники намагаються купувати якісні будматеріали, тож цілком можливо, що через це вартість квартири значно зросте.

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Що відбувається на ринку оренди житла

Наразі на ринку оренди все залежить від розташування квартир. Ті, які близькі до енергетичної інфраструктури чи військових об’єктів, майже неможливо здати в оренду, навіть щоденну. У деяких кварталах Києва стоять пусті квартири, звідти виїхали люди через загрозу обстрілів. Крім того, зараз важко здати квартиру, де нестабільні комунікації. Бо люди шукають житло, де більш-менш спокійно і стабільна ситуація з електроенергією.

Питання щодо електропостачання може вплинути на ринок оренди житла ще більше. У разі повного блекауту мешканців Києва можуть тимчасово евакуювати в інші регіони. Це також може позначитись на ринку та спровокувати нові тенденції.

Що буде з цінами на оренду житла до кінця року

Ціни відносно минулого року у гривні не змінюються. Психологічно власники хочуть здавати по минулорічних цінах. Враховуючи, що долар до гривні скоригувався на понад 30%, власники думають, що вони вже надали знижки на оренду, зважаючи на ситуацію навколо. Деякі власники можуть рухатись кроками на пів року: наприклад, у листопаді укласти угоду до кінця травня. Це і тримає ринок.

Це стосується оренди житла у новобудовах економ-класу. Зовсім інша ситуація для сегментів бізнес та преміум. Ціни на оренду квартири в таких ЖК залишаються в іноземній валюті, наразі попит на такі квартири знизився. Вони можуть стояти роками, ціни утворюються у валюті і особливо не корегуються.

Довідка Finance.ua:

індикатор ділової впевненості українців на ринку будівництва на четвертий квартал 2022 року покращився на 8,7 процентних пункти (п.п.) порівняно з третім кварталом 2022 року — до «мінус» 60,4%;

скільки коштують квартири в Києві: найдорожчі та найдешевші райони. За даними порталу ЛУН, середня вартість квадратного метра у Києві на початок листопада становить 48,2 тисяч гривень;

вартість первинного житла у відносно безпечних регіонах України активно підвищується. Приміром, з 24 лютого ціна квадратного метра в Ужгороді зросла на 14 200 гривень. Водночас підвищення у Києві склало 12 400 гривень.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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