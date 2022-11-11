«Гойдалки» на ринку нерухомості: ціни на квартири продовжують зростати — Finance.ua

«Гойдалки» на ринку нерухомості: ціни на квартири продовжують зростати
Після початку повномасштабної війни, попит на купівлю житла знизився майже на 95%. Однак, забудовники передбачають, що вартість нових квартир продовжуватиме зростати.
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Наразі вартість житла зросла на 40-50%. Будівництво під час війни суттєво подорожчало, а купівельна спроможність різко впала. Тож купівля житла стає менш доступною для українців. Зростання цін на квартири в новобудовах намагаються пристосувати до військових реалій, тому забудовники готові робити клієнтам знижки.
Одна з причин здорожчання квартир — зростання вартості будівельних матеріалів. Частка імпортних компонентів зросла з 30-40% до 80-90% для новобудов класу комфорт та становить майже 100% для преміальних ЖК. Забудовники намагаються купувати якісні будматеріали, тож цілком можливо, що через це вартість квартири значно зросте.
Що відбувається на ринку оренди житла
Наразі на ринку оренди все залежить від розташування квартир. Ті, які близькі до енергетичної інфраструктури чи військових об’єктів, майже неможливо здати в оренду, навіть щоденну. У деяких кварталах Києва стоять пусті квартири, звідти виїхали люди через загрозу обстрілів. Крім того, зараз важко здати квартиру, де нестабільні комунікації. Бо люди шукають житло, де більш-менш спокійно і стабільна ситуація з електроенергією.
Питання щодо електропостачання може вплинути на ринок оренди житла ще більше. У разі повного блекауту мешканців Києва можуть тимчасово евакуювати в інші регіони. Це також може позначитись на ринку та спровокувати нові тенденції.
Що буде з цінами на оренду житла до кінця року
Ціни відносно минулого року у гривні не змінюються. Психологічно власники хочуть здавати по минулорічних цінах. Враховуючи, що долар до гривні скоригувався на понад 30%, власники думають, що вони вже надали знижки на оренду, зважаючи на ситуацію навколо. Деякі власники можуть рухатись кроками на пів року: наприклад, у листопаді укласти угоду до кінця травня. Це і тримає ринок.
Це стосується оренди житла у новобудовах економ-класу. Зовсім інша ситуація для сегментів бізнес та преміум. Ціни на оренду квартири в таких ЖК залишаються в іноземній валюті, наразі попит на такі квартири знизився. Вони можуть стояти роками, ціни утворюються у валюті і особливо не корегуються.
Довідка Finance.ua:
- індикатор ділової впевненості українців на ринку будівництва на четвертий квартал 2022 року покращився на 8,7 процентних пункти (п.п.) порівняно з третім кварталом 2022 року — до «мінус» 60,4%;
- скільки коштують квартири в Києві: найдорожчі та найдешевші райони. За даними порталу ЛУН, середня вартість квадратного метра у Києві на початок листопада становить 48,2 тисяч гривень;
- вартість первинного житла у відносно безпечних регіонах України активно підвищується. Приміром, з 24 лютого ціна квадратного метра в Ужгороді зросла на 14 200 гривень. Водночас підвищення у Києві склало 12 400 гривень.
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