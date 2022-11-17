Ринок нерухомості: попит не суттєвий, але є, — думка експерта — Finance.ua

Ринок нерухомості: попит не суттєвий, але є, — думка експерта Сьогодні 13:04 — Нерухомість

Існує думка, що у 2023 році українці будуть готові торгуватися та продавати свою нерухомість дешевше, аби мати готівку на руках.

Крім того, наприкінці цього року зацікавленість у продажі житла серед населення буде вищою, ніж зацікавленість у покупці, оскільки зайвих грошей люди не мають.

Нагадуємо, що в серпні 2022 року середня вартість житла на первинному ринку нерухомості знизилася на 10% в доларовому еквіваленті в порівнянні з січнем 2022 року і становила 669 доларів за квадратний метр. У західних областях вартість впала в середньому на 10 — 15%, в центральній частині 15 — 20%, на сході України — від 30% і більше.

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Попит на нерухомість не зазнав суттєвих змін

Як розповів Юрій Піта, президент асоціації нерухомості України, у порівнянні з серпнем-вереснем, дані за жовтень не мають суттєвих змін щодо купівлі житла. Падіння попиту на житло не відчувається.

На окремі сегменти, як от нерухомість у розмірі 50-70 тисяч доларів та дешевше, попит залишається. А от те, що дорожче, люди не ризикують купувати. Варто зауважити, що попит залишається на заході України, що не можна сказати про центр.

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Експерт наголошує, що зараз українці не готові продавати свою нерухомість тому, що не готові віддавати її дешевше, ніж очікували. А ціни на сьогодні все ж таки знизилися.

Для того, щоб продати, потрібно щось купити. А чимало укладених угод раніше — це коли людина продавала нерухомість, брала кредит і потім купувала іншу нерухомість. Зараз такого явища не спостерігається. Реально на сьогодні те, що кількість пропозицій знизилася, — додає Піта.

Дії на фронті — це один із психологічних чинників, що впливає на ринок нерухомості. Значні перемоги української армії, як от повернення Херсону, безумовно, дають надію. Це допомогає людям прийняти рішення щодо купівлі нерухомості.

"І хоч Херсон Україна повернула нещодавно і ринок ще не сильно відреагував на цю подію, але вже зараз спостерігається інтенсивніше укладання угод щодо купівлі. І навіть доволі дорогих угод. Є випадок, коли клієнти купили нерухомість за понад 1 мільйон доларів",— каже Юрій Піта.

Цікаво,що відбуваються й поодинокі угоди щодо купівлі житла у прифронтових зонах. Вони не значні, але все ж є.

Довідка Finance.ua:

кількість нових черг у житлових комплексах скоротилася в Україні вдвічі у 2022 році. Так за десять місяців цього року у Києві почали будувати 91 нову чергу, у 2021 році за аналогічний період було розпочато 154 черги житлових комплексів;

за даними Dom.Ria, вартість новобудов за період вересень — жовтень 2022 року помітно зросла. Середня ціна за 1 м² на кінець жовтня в 1-кімнатній квартирі у Києві становить 45 261 грн. Це на 37% більше ніж минулого року у той самий період та на 3% більше ніж у вересні.

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