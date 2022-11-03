Як змінились ціни на новобудови: дослідження — Finance.ua

Як змінились ціни на новобудови: дослідження Вчора 16:03 — Особисті фінанси

Як змінились ціни на новобудови: дослідження

Вартість новобудов за період вересень — жовтень 2022 року помітно зросла.

Про це свідчать дані дослідження маркетплейсу Dom.Ria

Станом на кінець жовтня, в Україні працює 72% відділів продажів новобудов. Найбільше у Черкаській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Інфографіка: Dom.Ria

Після ракетних обстрілів України росією 10 жовтня масового закриття відділів продажів не зафіксовано. До прикладу, на початок жовтня у Київській області (із Києвом включно) працювало 744 відділи продажу, на кінець жовтня кількість зберіглась та сама.

Стосовно класу новобудов, то наразі 61,6% — комфорт, 17,7% — стандарт, 13,1% — елітне житло та 7,56% — економ.

Готовність житла

Від загального числа новобудов, що наразі працюють, 25% — повністю готове житло. У Києві ця кількість становить 27%, в Київській області — 20%. Від початку вересня та на кінець жовтня, в Україні здано в експлуатацію 91 новобудову, із них — 140 секцій, а у Києві — 11 новобудов та 22 секції. Також, станом на кінець жовтня, 155 новобудов України припинили будівництво.

Інфографіка: Dom.Ria

Ціни

Середня ціна за м² на кінець жовтня в 1-кімнатній квартирі у Києві становить 45 261 грн. Це на 37% більше ніж минулого року у той самий період та на 3% більше ніж у вересні.

Серед лідерів по зростанню ціни — Закарпатська область. Ціна за м² на кінець жовтня в 1-кімнатній квартирі — 37 331 грн, що на 76% більше ніж минулого року.

Найменша середня вартість за м² в 1-кімнатній квартирі зафіксовано у Сумській область — 16 318 грн, і це на 13% більше у порівнянні із минулим роком.

Також зафіксовано й несуттєве падіння ціни. Наприклад, в Київській області середня вартість за м² в 1-кімнатній квартирі — 26 234 грн, що на 27% більше ніж минулого року, але на 2% менше ніж у вересні цього року.

Інфографіка: Dom.Ria

Довідка Finance.ua:

ринок нерухомості в передмісті столиці показує такі результати: найдешевше квартири коштують в Обухові та Ворзелі — 22 000 та 20 600 грн (відповідно) за квадратний метр. Найдорожчі квартири в Вишгороді, Ірпені, Бучі та Петропавліській Борщагівці;

ціни на «первинку» у західних регіонах України все активніше наближаються до столичних.



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