Скільки коштують квартири в передмісті Києва у листопаді (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштують квартири в передмісті Києва у листопаді (інфографіка) Вчора 08:00 — Нерухомість

Обстріли України не додають впевненості інвесторам, що негативно впливає на кількість угод, проте ціни в порівнянні з лютим у жовтні та листопаді 2022 року вищі майже в усіх областях.

Так, при перерахунку за готівковим курсом долара 40,5 грн/$ квадратний метр в новобудові в Києві коштує 1190$, що лише на 2% менше за лютневу ціну.

У Львові вартість метру становить 1150$, що на 20% більше довоєнного рівня.

В Одесі в середньому проситимуть 970$ за метр, і це ріст на +4%.

в передмісті столиці показує такі результати: найдешевше квартири коштують в Обухові та Ворзелі — 22 000 та 20 600 грн (відповідно) за квадратний метр. Про це йдеться в інфографіці Ринок нерухостіпоказує такі результати: найдешевше квартири коштують в Обухові та Ворзелі — 22 000 та 20 600 грн (відповідно) за квадратний метр. Про це йдеться в інфографіці ЛУН

Найдорожчі квартири в Вишгороді, Ірпені, Бучі та Петропавліській Борщагівці.

В Борисполі та Броварах — 25 000 та 26 100 грн/кв. метр.

Нагадаємо, у жовтні у тестовому режимі запрацювала пільгова державна іпотека «єОселя» під 3% річних на 20 років.

20 жовтня був виданий перший кредит, його отримала пані поліцейська, котра перша зібрала необхідні документи на придбання 1-кімнатної квартири в новобудові у Чернігові.

Програма «єОселя» розповсюджується як на новобудови, так і на вже збудоване житло, одна з вимог до якого — будинок має бути не старше 10-ти років. Наразі тестовий запуск програми пільгового придбання житла не змінив ціни та попит на ринку квартир із ремонтом.

Довідка Finance.ua:

масовані обстріли української критичної інфраструктури призвели до короткострокового зниження інтересу орендарів до столичних об’єктів. Проте серйозного зниження цін на оренду житла не буде, й ціна, навпаки, може зрости.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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