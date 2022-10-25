Оренда квартир: чи буде подорожчання в Києві та західних регіонах — Finance.ua

Оренда квартир: чи буде подорожчання в Києві та західних регіонах Вчора 14:00 — Нерухомість

Масовані обстріли української критичної інфраструктури призвели до короткострокового зниження інтересу орендарів до столичних об’єктів. Проте серйозного зниження цін на оренду житла не буде, й ціна, навпаки, може зрости.

Експерти наголошують, що ринок оренди житла сьогодні є вкрай неоднорідним та спекулятивним. Дешеві квартири вже закінчилися. А квартири поблизу енергетичних об’єктів сьогодні насторожують потенційних клієнтів. Тому власники пропонують тут великі знижки.

Зміни на ринку оренди житла

Орендна вартість квартир загалом по Україні почала зростати з червня — тоді її медіанне значення становило 177 гривень за квадратний метр, що на 10,2% менше, ніж у січні. У липні медіанна ціна зросла до 184 гривень за квадратний метр, у серпні — до 190 гривень. При цьому саме в останній місяць літа медіанна ціна оренди квартир вперше з квітня показала невелике зростання у доларовому вираженні.

Читайте також Оренда квартири: потенційні ризики та варіанти захисту своїх прав

За словами експерта ринку нерухомості Михайла Артюхова, з початком осені ціни на ринку почали зростати ще активніше. На це вплинули спекуляції недоброчесних рієлторів. Він розповів, що на початку серпня київський ринок нерухомості був у сплячці, але в один момент він різко пожвавився через відкладений попит, а всі пропозиції швидко розібрали.

Крім того, недоброчесні посередники вивели на ринок власників, які притримували житло, щоб здати його дорожче. А восени — почали ходити по орендодавцях, які вже поселили мешканців за 6 — 7 тисяч гривень та пропонували їм орендарів, які будуть сплачувати більше.

Жовтневе зростання цін на житло

Як зазначила експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак, на початку жовтня у Києві вже почали спостерігатись тенденції до зниження вартості оренди, а тимчасове зростання цін є нерелевантним. Вона зауважила, що у жовтні, порівняно з березнем, ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві знизилися на 3 — 4%, двокімнатних — на 6 — 7%.

Читайте також У Польщі подорожчала оренда житла: аналітики назвали три причини

Повідомлення моніторингових агентств про 7 — 8% зростання не є репрезентативними, оскільки стосуються переважно житла у відносно захищених районах міста. Наприклад, власники квартир в глибині Голосіївського району вважають, що мешканці Троєщини захочуть поїхати трохи далі від ТЕЦ. І тому підіймають ціну оренди. Але це окремі лоти, які не показують ситуацію на ринку,— вважає Берещак.

Надалі, на її думку, ринок стабілізується та перейде до поступового зростання на рівень інфляції. Також ціни будуть підігріватися додатковим попитом з боку переселенців з близьких до фронту регіонів.

Попит з боку переселенців та інфляція будуть тиснути на вартість оренди. Унаслідок ціни можуть піднятися ще на 10% найближчими місяцями.

Західні регіони

Ще більш схильним до спекуляцій є ціноутворення на оренду в західних регіонах, кажуть експерти. Так, ще у серпні медіанна ціна оренди у Закарпатській області становила 366 гривень за метр квадратний — це майже на 200% перевищувало рівень січня та на 11% — липня.

На київському рівні ціни перебували у Чернівецькій та Івано-Франківській областях (246 гривень за метр квадратний.

У Львівській області медіанне значення оренди становило 298 гривень за метр квадратний.

За прогнозами експертів, західні регіони будуть лідирувати по угодах у сфері нерухомості. Це стосується й оренди житла. Тож подорожчання практично неминуче.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.