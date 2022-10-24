Оренда квартири: потенційні ризики та варіанти захисту своїх прав — Finance.ua

Оренда квартири: потенційні ризики та варіанти захисту своїх прав Вчора 08:00 — Нерухомість

Ризики при оренді кратир існують для обох сторін — як для наймача, так і для наймодавця, тобто того, хто здає житло. Однак цього разу ми поговоримо саме про останніх та спробуємо дати кілька порад, як убезпечити себе від недобросовісних орендарів.

Про це йдеться в статті Finance.ua

Оцінити все, що можуть утнути орендарі, неможливо. Але найчастіше це невчасна сплата орендної плати, комуналки, пошкодження майна, крадіжки, відмова виселятися в терміни, вказані в договорі. Усе це можна передбачити в договорі.

Перед тим, як здавати квартиру, постарайтеся зібрати про своїх потенційних орендарів максимум інформації.

Для тих, хто «просунутіший», радимо пошукати своїх орендарів у різноманітних офіційних реєстрах, більшість з них відкриті. Але часто досить просто поґуґлити прізвище й ім’я людини і, якщо на неї є якийсь негатив, це обов’язково буде в результатах пошуку.

Варіантів захисту своїх прав насправді не так вже й багато — у нас правова держава, тому за захистом потрібно звертатися до її органів.

У разі крадіжки — це буде Національна поліція, і тут вам стане в пригоді як сам Договір, так і акт прийняття-передання майна, підписаний вашими орендарями.

Не бійтеся звертатися до правоохоронців навіть тоді, якщо договір не був зареєстрований у податкових органах і ви не платили податків.

По-перше, вас обікрали, а крадій відомий — у вас на руках всі його дані.

По-друге, до завдань НПУ в даному разі зовсім не входить перевірка сплати вами податків чи інформування про це податківців.

Відмова виселятися — трошки інша історія, це не кримінал, але без поліції тут теж не обійтися. Найдієвішим буде звернення до дільничного інспектора поліції.

Не полінуйтеся це зробити, навіть якщо ви фізично переважаєте ваших орендарів — так ви застрахуєтеся від можливих скарг на ваші дії від них.

У разі пошкодження майна, несвоєчасної сплати оренди чи комунальних платежів тощо ви маєте справу з цивільними правовідносинами. І, найімовірніше, якщо не вдалося владнати спір мирно, доведеться звертатися до суду.

Для притягнення орендаря до відповідальності одного лише договору оренди недостатньо. Важливо також довести, що шкода майну була завдана в момент користування об’єктом оренди та з вини самого орендаря, а не в результаті неналежного технічного стану або інших, не залежних від нього причин.

І тут вже не обійтися без кваліфікованої правової допомоги. Тому радимо звернутися до адвоката-практика. Знову ж — тут вам вкрай необхідним буде те, що ви підписували зі своїм орендарем — договір оренди й акт прийняття-передання майна.

Усі ризики передбачити неможливо. Тому, якщо ви здаєте в оренду не «убиту» хрущовку, де із цінного майна хіба бабусин килим на стіні і продавлений диван, радимо не обмежуватися нашими порадами і звернутися до юриста з хоча б мінімальною кваліфікацією.

Він допоможе як скласти договір оренди й акт прийняття-передання майна, які відповідатимуть саме вашим потребам, так і проконсультує про всі можливі нюанси такого виду договірних правовідносин, яким є здача житла в наймання.

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