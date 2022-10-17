Оренда квартир у Києві здорожчала: скільки коштує винайняти житло (інфографіка) — Finance.ua
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Оренда квартир у Києві здорожчала: скільки коштує винайняти житло (інфографіка)

Особисті фінанси
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Оренда квартир у Києві здорожчала: скільки коштує винайняти житло (інфографіка)
Оренда квартир у Києві здорожчала: скільки коштує винайняти житло (інфографіка)
У столиці знову зросла середня вартість оренди квартир. Так, за період з 16 вересня до 16 жовтня медіана зросла на 7,59% — з 12 083 до 13 000 грн (+917 грн).
Про це свідчить статистика порталу M2bomber.
До ТОП-3 найдорожчих районів Києва за вартістю оренди житла увійшли:
  • Печерський район — в середньому 22 159 грн.
  • Шевченківський — 16 619 грн;
  • Оболонський — 15 000 грн.
Натомість, згдіно з рейтингом, найдешевше винаймати квартиру в Деснянському районі столиці. Тут оренда коштує в середньому 8500 грн.
Трішки дорожче оренда обійдеться у:
  • Святошинському районі — 9 000 грн;
  • Дніпровському — 10 000 грн;
  • Подільському — 11 250 грн.
Оренда квартир у Києві здорожчала: скільки коштує винайняти житло (інфографіка)
Як свідчить статистика, найчастіше за оренду 1-кімнатної квартири орендодавці обирають цінник у 7 800 грн. Таких пропозицій — 15,7% від загальної кількості проаналізованих. Крім того:
  • найпоширеніші ціни для 2-кімнатних квартир — 7 800 грн та 10 200 грн, по 8,6%;
  • для 3-кімнатних — 10 000 грн (8,7%).
Водночас аналітики зазначають: попри останнє здорожчання, загалом оренда квартир у Києві дешевшає. Зокрема, за останній рік (з 16 жовтня 2021 року до 16 жовтня 2022 року) вона опустилася на 16,46%, з 15 561 грн до 13 000 грн (-2 561 грн).
Оренда квартир у Києві здорожчала: скільки коштує винайняти житло (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • загалом житло під Києвом дешевше, ніж у самій столиці. Якщо середня ціна квадратного метру у Київській області становить 32 300 грн, то у самій столиці за квадатний метр в середньому прийдеться заплатити 48 200 грн;
  • в Україні напередодні повномасштабної війни стався справжній бум на ринку новобудов. Наразі ж частину будівництв зупинено (близько 33%, за даними ЛУН), а деякі об’єкти пошкоджено. Як продаватимуть квартири в Україні та чому злетіли ціни на нерухомість — розповіли експерти;
  • обстріли Києва 10 жовтня ринок оренди житла сприймає як шок, що безпосередньо впливає на активність і пріоритети орендарів: кількість угод спадає хвилею, змінюються критерії вибору квартир. Що змінилося — читайте тут.
За матеріалами:
Finance.ua
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