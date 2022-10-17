Оренда квартир у Києві здорожчала: скільки коштує винайняти житло (інфографіка) — Finance.ua

Оренда квартир у Києві здорожчала: скільки коштує винайняти житло (інфографіка) Вчора 14:02 — Особисті фінанси

Оренда квартир у Києві здорожчала: скільки коштує винайняти житло (інфографіка)

У столиці знову зросла середня вартість оренди квартир. Так, за період з 16 вересня до 16 жовтня медіана зросла на 7,59% — з 12 083 до 13 000 грн (+917 грн).

Про це свідчить статистика порталу M2bomber

До ТОП-3 найдорожчих районів Києва за вартістю оренди житла увійшли:

Печерський район — в середньому 22 159 грн.



Шевченківський — 16 619 грн;

Оболонський — 15 000 грн.

Натомість, згдіно з рейтингом, найдешевше винаймати квартиру в Деснянському районі столиці. Тут оренда коштує в середньому 8500 грн.

Трішки дорожче оренда обійдеться у:

Святошинському районі — 9 000 грн;

Дніпровському — 10 000 грн;

Подільському — 11 250 грн.

Як свідчить статистика, найчастіше за оренду 1-кімнатної квартири орендодавці обирають цінник у 7 800 грн. Таких пропозицій — 15,7% від загальної кількості проаналізованих. Крім того:

найпоширеніші ціни для 2-кімнатних квартир — 7 800 грн та 10 200 грн, по 8,6%;

для 3-кімнатних — 10 000 грн (8,7%).

Водночас аналітики зазначають: попри останнє здорожчання, загалом оренда квартир у Києві дешевшає. Зокрема, за останній рік (з 16 жовтня 2021 року до 16 жовтня 2022 року) вона опустилася на 16,46%, з 15 561 грн до 13 000 грн (-2 561 грн).

Довідка Finance.ua:

загалом житло під Києвом дешевше, ніж у самій столиці. Якщо середня ціна квадратного метру у Київській області становить 32 300 грн, то у самій столиці за квадатний метр в середньому прийдеться заплатити 48 200 грн;



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