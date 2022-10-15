Житло під Києвом: скільки коштують квартири у Вишгороді та Броварах — Finance.ua
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Житло під Києвом: скільки коштують квартири у Вишгороді та Броварах

Нерухомість
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Житло під Києвом: скільки коштують квартири у Вишгороді та Броварах
Житло під Києвом: скільки коштують квартири у Вишгороді та Броварах
Ринок нерухомості в України наразі дуже нестабільний, ціни на квартири постійно змінюються, щоб обрати для себе житло, потрібно весь час моніторити ситуацію на ринку.
Загалом житло під Києвом дешевше, ніж у самій столиці. Якщо середня ціна квадратного метру у Київській області становить 32 300 грн, то у самій столиці за квадатний метр в середньому прийдеться заплатити 48 200 грн, пише сайт Pro Гроші.

Ціни на квартири в ЖК у Вишгороді

У жовтні 2022-го середня ціна квардратного метру в новобудовах становить 32 600 грн. Новобудови преміум-класу та економ-класу призупинили продажі квартир.
Однокімантні квартири в новобудовах бізнес-класу коштують в середньму 1,3 млн грн, середня ціна квадратного метру в новобудовах такого класу становить 32 575 грн.
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Квартири в ЖК комфорт-класу коштують в середньому 1,19 млн грн за однокімнатну, середня ціна за квадратний метр становить 32 150 грн. Двокімнатна квартира в новобудові такого класу буде коштувати в середньому 1,77 млн грн.

Вартість квартир в новобудовах в Броварах

Наразі середня ціна квадартного метру в Броварах становить 26 100 грн, ця ціна значно нижча, ніж у Вишгороді. При цьому найвища середня ціна квадратного метру під Києвом — в Бучі, та вона становить 35 100 грн.
Двокімнатна квартира в новобудові преміум-класу коштує в середньому 2,46 млн грн, середня ціна за квадратний метр становить 36 225 грн.
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В ЖК інших класів така ситуація:
  • бізнес-клас — однокімнатна квартира коштуватиме в середньому 1,46 млн грн, середня ціна за квадратний метр становить 31 225 грн;
  • комфорт-клас — середня вартість однокімнатної квартири становить 1,29 млн грн, за один квадратний метр середня ціна 25 357 грн;
  • економклас — в середньому 1,03 млн грн коштує однокімнатна квартира в ЖК такого класу, середня ціна квадратного метру становить 25 260 грн.

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За матеріалами:
Pro Гроші
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