Київський ринок оренди після обстрілів: як змінилися вимоги до квартир — Finance.ua

Київський ринок оренди після обстрілів: як змінилися вимоги до квартир Вчора 12:29 — Нерухомість

Київський ринок оренди після обстрілів: як змінилися вимоги до квартир

Обстріли Києва 10 жовтня ринок оренди житла сприймає як шок, що безпосередньо впливає на активність і пріоритети орендарів: кількість угод спадає хвилею, змінюються критерії вибору квартир.

Водночас, за даними експертів, шок після 10 жовтня не порівняти з реакцією на 24 лютого, коли почалася війна й половина киян за кілька днів виїхали з міста. Тоді ринок оренди не працював півтора місяця, розповіла голова Київського міського відділення Асоціації фахівців із нерухомості України Олена Гайдамаха, передає The page.

«Це інша реакція на шок. Зараз масового виїзду киян не спостерігається», — наголосила експертка.

Зараз виїжджають за кордон або орендують заміську нерухомість переважно родини, які не впевнені щодо стабільного опалювального сезону в столиці.

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За словами експертки, реакція на масовані обстріли буде зрозумілішою за 1-2 тижні. Утім, за її словами, уже зараз можна говорити, що критерії вибору житла в оренду змінюються.

«На другий день після масованих атак на Київ уже була угода з переїздом із центральної частини міста на лівий берег», — розповіла рієлтор.

За словами Олени Гайдамахи, ті, хто все-таки хоче жити в центрі столиці, цікавиться локаціями ближче до урядового кварталу, які вважаються більш захищеними.

«Клієнти бізнес-категорії почали цікавитися, яка інфраструктура розташована поряд, надають перевагу варіантам біля урядового кварталу. Вважається, що там ППО „міцніша“. Також обирають радше варіанти з паркінгом у доступності 100 метрів від дому, а не з підвалами-укриттями, які все ще не дуже пристосовані до довгого перебування й часто не мають двох виходів», — наголосила рієлтор.

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Найбільший попит у Києві мають двокімнатні квартири, розташовані на «низьких» поверхах, — людей лякає відключення світла та можливість застрягнути в ліфті, якщо це висотка.

Середні ціни на оренду в Києві в жовтні 2022 року

Протягом вересня відновився попит не тільки на економжитло, а й на бізнес-категорію квартир, зазначає Олена Гайдамаха. За її словами, до Києва переїжджають переселенці, які стомилися від високих львівських цін.

«Багато людей, які перемістилися зі сходу в західні регіони, гадають: якщо у Львові такі високі ціни на оренду, то київські й поготів. Та коли приїжджають і переконуються, що в столиці сьогодні можна знайти квартиру на 40 — 50% дешевше, ніж у Львові, бігом переїжджають до Києва. Принаймні у Львові зараз неможливо знайти двокімнатну квартиру за 9 000- 9 500 грн на місяць, а в Києві можна, і в досить хороших місцях», — зауважила експертка.

Водночас дешеве житло також має попит. За останній місяць, за даними АФНУ, ціни на соціальний сегмент житла зросли на 10 — 15%. Водночас 2-кімнатні в столиці все ще можна знайти від 6 тис. грн на місяць, але це варіанти на околиці міста.

У середньому ціни на оренду квартир у Києві становлять:

1-кімнатна — 9 — 10 тис. грн;

2-кімнатна — 14 — 15 тис. грн;

3-кімнатна — 15 — 16 тис. грн.

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