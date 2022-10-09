Альтернатива приватному будинку: скільки коштує таунхаус під Києвом — Finance.ua

Альтернатива приватному будинку: скільки коштує таунхаус під Києвом Вчора 16:12 — Нерухомість

Альтернатива приватному будинку: скільки коштує таунхаус під Києвом, Фото: ЛУН

Попри повномасштабну війну, український ринок нерухомості поповнюється новими пропозиціями. Наприклад, протягом серпня на продаж у Києві було виставлено 168 квартир, а у вересні їхня кількість становить 180.

Крім квартир у багатоповерхівках великою популярністю користуються і таунхауси — комплекс малоповерхових комфортабельних будинків. Про це пише портал Pro Гроші.

Загалом у Київській області продаж таунхаусів здійснюється у 223 містечках.

Найдешевші варіанти

За даними ЛУН, найдешевший варіант таунхаусу розташований у селі Святопетрівське. Його ціна — 738 тис. грн за 23 кв. м. Житло продається без ремонту.

Комплекс розташований у 20 хвилинах їзди на авто від метро Академмістечко та Житомирська. А от на громадському транспорті доведеться добиратися 50 хвилин.

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Ще один трохи дорожчий варіант є у селі Тарасівка — 813 тис. грн за 27 кв. м.

Комплекс розташований у 25 хвилинах від метро Теремки та Іподром, а на громадському транспорті треба добиратися годину.

Комплектація:

огороджена, закрита від сторонніх осіб територія;

стіни з газоблоку, утеплення пінополістирол 100 мм;

опалення індивідуальне — електричний котел;

покрівля — металочерепиця з утепленням мінеральною ватою 10 мм;

вікна з п’ятикамерного профілю 70 мм, двокамерні склопакети;

автономна подача води від свердловини;

індивідуальна каналізація «септик».

Також у цьому ж селі є ще один комплекс, який продає житло у таунхаусі за 898 тис. грн за 35.1 квадратних метрів. Між селищем та столицею курсують приміські маршрутки № 801 «Київ-Тарасівка» та № 812 «Боярка-станція метро Дружби Народів», зупинка якої за 2 хвилини пішки від таунхаусів.

Також дістатися до Києва можна електричкою — 5-7 хвилин на авто до залізничних станцій «Боярка» та «Тарасівка».

Далі ціни на таунхауси йдуть значно вище — від 1,3 мільйонів гривень. Наприклад, купити житло у таунхаусі в Ірпені можна від 2,35 млн грн (за 85 кв.м).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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