Як продаватимуть квартири в Україні: попит та чому ціни злетіли — Finance.ua

Як продаватимуть квартири в Україні: попит та чому ціни злетіли Вчора 14:02 — Нерухомість

В Україні напередодні повномасштабної війни стався справжній бум на ринку новобудов. У нерухомість інвестували гроші і ті, хто планував змінювати умови життя, і ті, хто просто намагався примножити свої заощадження. Водночас інвестиція на етапі котловану дозволяла заощадити близько 30%.

Наразі ж частину будівництв зупинено (близько 33%, за даними ЛУН), деякі об’єкти пошкоджено. Ані інвестори, ані забудовники не хочуть вкладати свої гроші у будівництво в ситуації, коли щодня на їхні міста летять російські ракети. Інша проблема: ціни на матеріали злетіли, роботи подорожчали. І тепер девелоперам доводиться підвищувати ціни.

Приміром, у Києві квадрат у новобудові в лютому коштував 35,7 тис. грн, зараз — 48,8 тис. грн. Ті українці, котрі вже підписали інвестиційні договори, платять за фіксованою ціною. Щоправда, часто ця ціна прив’язана до курсу долара за даними НБУ.

«Звичайно, людям складно. Наприклад, комусь потрібно було платити щомісяця 1 тис. доларів за зарплати, скажімо, 50 тис. грн. У лютому 1 тис. доларів згідно з НБУ — близько 27 грн, а зараз — 36,6 грн. Тобто, якщо раніше залишалося 23 тис. грн і на них можна було прожити, то зараз — 13,4 тис. грн, і життя при цьому подорожчало», — розповідає рієлтор Максим, який співпрацює з відділом продажів в одному з ЖК у Київській області.

Забудовники підвищили ціни щонайменше на 30% у гривні. В окремих випадках готові робити знижки, але лише за умови повної передоплати. Однак головна проблема навіть не в цінах — попит на новобудови впав на 90%. Українці бояться робити довгострокові інвестиції.

«Перспектив у ринку нуль. Заробити, активізувати ринок, поки триває війна, неможливо. Ціни варіюватимуться виключно ситуативно», — каже аналітик Сергій Костецький. Давати поради про те, коли варто купувати і продавати житло, у ситуації практично неможливо.

З такими перспективами ринку новобудов погоджуються і нардепи. Саме тому їх пропонують частково звільнити від податків.

Що хочуть змінити

По-перше, ще недобудовані об’єкти можна буде продавати фактично без сплати ПДВ. Крім того, застосовуватиметься касовий метод (податок потрібно буде сплачувати за наявності прибутку). «ПДВ збільшує вартість житла для громадян, тим самим зменшуючи попит на ринку нерухомості. Традиційно ПДВ розглядається, зокрема, як засіб для вилучення частини коштів із ринку для запобігання його перегріву, зменшення платоспроможного попиту, спрямованого на споживання», — йдеться у пояснювальній записці до документа.

Крім того, прибутковий податок сплачуватиметься з різниці між сумами купівлі та продажу. Нардепи вважають, що це дозволить утримати ціни під контролем. Документ підписало кілька десятків парламентарів. Щоправда, про зниження цін у ситуації, що склалася, говорити складно.

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Зараз попит мають лише ті об’єкти, які або повністю побудовані, або будуть здані найближчим часом.

«Зараз купують не тільки збудоване житло. У ньому має бути ремонт. Люди купують для життя: так щоб купити й одразу заселитися. Ми ще не знаємо, як вплине на ситуацію ракетний обстріл Києва. По собі поки не можу судити, але знаю, що у двох клієнтів угоди зірвалися. Люди бояться витрачати накопичене на квартиру, коли не впевнені, що зможуть у ній жити. Це дуже плачевна ситуація», — каже рієлтор.

Кількість новобудов зменшиться, при цьому бюджетні варіанти продадуться, тоді як у сегменті комфорт і бізнес знайти покупця буде набагато складніше. В умовах війни жоден експерт не береться будувати прогнози. У гривнях ціни зростають, у доларах — знижуються. Але все це не має значення у ситуації, коли рівень попиту становить лише близько 10% від минулорічного.

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