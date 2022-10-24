У Польщі подорожчала оренда житла: аналітики назвали три причини — Finance.ua

У Польщі подорожчала оренда житла: аналітики назвали три причини
У Польщі спостерігається різке зростання вартості оренди житла. За даними Expander і Rentier.io, у вересні оренда квартир у середньому подорожчала на 28% за рік.
Ціни стрімко зростають не тільки щорічно, але і з кварталу на квартал. Ціни на оренду в третьому кварталі 2022 року піднялись на 7,4% порівняно із ІІ кварталом.
Оренда квартири середнього розміру подорожчала на 4,7%, великої (більше 70 квадратів) — на 2%.
При цьому підвищення орендних ставок за рік було значно вище, ніж середнє підвищення заробітної плати в корпоративному секторі. За останніми даними, у вересні заробітна плата в компаніях, де працює не менше 9 осіб, була в середньому на 14,5% вище, ніж рік тому. І сьогодні у деяких польських містах суми, що дорівнює найнижчій національній чистій зарплаті, може не вистачити навіть на оренду невеликої квартири-студії.
У яких містах Польщі найбільше подорожчала оренда житла
Найсильніше за рік зросли ціни на малогабаритні квартири. Особливо велика ціна у Варшаві — оренда приміщення площею 30 м2 обходиться в середньому по столиці в 2 571 злотий (+33% за рік).
Далі йдуть Вроцлав (2 471 злотих, +42% за рік) і Гданськ (2 400 злотих, +40% за рік).
При цьому у пропоновані тарифи не входять вартість комунальних послуг та адміністративних зборів.
Таким чином у цих трьох містах мінімальна заробітна плата не дозволяє покрити навіть орендну ставку квартири-студії.
Найнижча національна заробітна плата становить 3010 злотих брутто, тобто близько 2364 злотих нетто. Серед міст де оренда таких квартир коштує дорожче 2 000 злотих — також Гдиня, Краків (+44 % за рік). У Щецині орендарі платили майже 2 000 злотих на місяць за оренду квартири площею до 38 квадратних метрів. У Любліні — 1860 злотих, у Познані — 1770 злотих.
У жодному з великих міст Польщі зростання цін на малогабаритні квартири не становило менше 25 відсотків. І на цьому підвищення не закінчуються (хоча тенденція явно сповільнюється), адже студенти повертаються до університетів.
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Вересень, як правило, є місяцем найвищого зростання цін на оренду.Що стосується кількості пропозицій оренди, то ситуація уже поліпшується. У 16 містах, проаналізованих польськими експертами, кількість активних рекламних оголошень склала 30,8 тис. Це хоч і приблизно на 23% менше, ніж рік тому, але значно більше, ніж навесні.
Цих 30 000 — це ще багато. У квітні і травні було всього близько 18 000 активних рекламних оголошень. Відтоді кількість доступних пропозицій зросла аж на 68%, що є результатом, зокрема, повернення частини людей з України на батьківщину.
Довідка Finance.ua:
- Безкоштовного житла у Польщі для біженців з України, швидше всього, не буде навіть у центрах масового розміщення. Спочатку люди платитимуть 50% вартості проживання там, а згодом усі 100%. Як пoвідoмляє Yavp.pl, заступник міністра внутрішніх справ та урядовий уповноважений у справах біженців Павел Шефернакер знову висловився про необхідність запровадження для біженців з України оплати за проживання в пансіонатах, переобладнаних під тимчасове житло пожежних депо, складах та інших пунктах масового розміщення.
- наразі Польща витрачала приблизно 2200 злотих на кожного українця. До такої допомоги належить одноразова виплата по 300 злотих на особу, щомісячні виплати на дітей в рамках програм «500+» та «Сімейний капітал опікунчий».
- уряд Польщі заявив про відмову від збору податків з біженців з України, які прибули після повномасштабного вторгнення і відтоді працюють віддалено;
- із початку повномасштабної війни Польща надала Україні допомогу орієнтовно на понад 10 млрд злотих (2,1 млрд євро).
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