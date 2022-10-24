У Польщі подорожчала оренда житла: аналітики назвали три причини — Finance.ua

У Польщі подорожчала оренда житла: аналітики назвали три причини Вчора 21:00 — Нерухомість

У Польщі спостерігається різке зростання вартості оренди житла. За даними Expander і Rentier.io, у вересні оренда квартир у середньому подорожчала на 28% за рік.

Ціни стрімко зростають не тільки щорічно, але і з кварталу на квартал. Ціни на оренду в третьому кварталі 2022 року піднялись на 7,4% порівняно із ІІ кварталом.

Оренда квартири середнього розміру подорожчала на 4,7%, великої (більше 70 квадратів) — на 2%.

При цьому підвищення орендних ставок за рік було значно вище, ніж середнє підвищення заробітної плати в корпоративному секторі. За останніми даними, у вересні заробітна плата в компаніях, де працює не менше 9 осіб, була в середньому на 14,5% вище, ніж рік тому. І сьогодні у деяких польських містах суми, що дорівнює найнижчій національній чистій зарплаті, може не вистачити навіть на оренду невеликої квартири-студії.

У яких містах Польщі найбільше подорожчала оренда житла

Найсильніше за рік зросли ціни на малогабаритні квартири. Особливо велика ціна у Варшаві — оренда приміщення площею 30 м2 обходиться в середньому по столиці в 2 571 злотий (+33% за рік).

Далі йдуть Вроцлав (2 471 злотих, +42% за рік) і Гданськ (2 400 злотих, +40% за рік).

При цьому у пропоновані тарифи не входять вартість комунальних послуг та адміністративних зборів.

Читайте також Польща заморозить ціни на електроенергію для населення

Таким чином у цих трьох містах мінімальна заробітна плата не дозволяє покрити навіть орендну ставку квартири-студії.

Найнижча національна заробітна плата становить 3010 злотих брутто, тобто близько 2364 злотих нетто. Серед міст де оренда таких квартир коштує дорожче 2 000 злотих — також Гдиня, Краків (+44 % за рік). У Щецині орендарі платили майже 2 000 злотих на місяць за оренду квартири площею до 38 квадратних метрів. У Любліні — 1860 злотих, у Познані — 1770 злотих.

У жодному з великих міст Польщі зростання цін на малогабаритні квартири не становило менше 25 відсотків. І на цьому підвищення не закінчуються (хоча тенденція явно сповільнюється), адже студенти повертаються до університетів.

Читайте також Польща заборонила в'їзд росіянам повітрям та морем

Вересень, як правило, є місяцем найвищого зростання цін на оренду.Що стосується кількості пропозицій оренди, то ситуація уже поліпшується. У 16 містах, проаналізованих польськими експертами, кількість активних рекламних оголошень склала 30,8 тис. Це хоч і приблизно на 23% менше, ніж рік тому, але значно більше, ніж навесні.

Цих 30 000 — це ще багато. У квітні і травні було всього близько 18 000 активних рекламних оголошень. Відтоді кількість доступних пропозицій зросла аж на 68%, що є результатом, зокрема, повернення частини людей з України на батьківщину.

Довідка Finance.ua:

Безкоштовного житла у Польщі для біженців з України, швидше всього, не буде навіть у центрах масового розміщення. Спочатку люди платитимуть 50% вартості проживання там, а згодом усі 100%. Як пoвідoмляє Yavp.pl, заступник міністра внутрішніх справ та урядовий уповноважений у справах біженців Павел Шефернакер знову висловився про необхідність запровадження для біженців з України оплати за проживання в пансіонатах, переобладнаних під тимчасове житло пожежних депо, складах та інших пунктах масового розміщення.

наразі Польща витрачала приблизно 2200 злотих на кожного українця. До такої допомоги належить одноразова виплата по 300 злотих на особу, щомісячні виплати на дітей в рамках програм «500+» та «Сімейний капітал опікунчий».



уряд Польщі заявив про відмову від збору податків з біженців з України, які прибули після повномасштабного вторгнення і відтоді працюють віддалено;

із початку повномасштабної війни Польща надала Україні допомогу орієнтовно на понад 10 млрд злотих (2,1 млрд євро).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.